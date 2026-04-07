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7 de abril de 2026
¿Qué onda?

Qué dijo José Chatruc sobre Sabrina Rojas tras el video viral en Punta del Este

José Chatruc se refirió a su romance con Sabrina Rojas y al video donde se los ve muy apasionados en una escapada de la pareja a Punta del Este.

Jose Chatruc y Sabrina Rojas.&nbsp;

Jose Chatruc y Sabrina Rojas. 

José Chatruc tomó la palabra luego de que se viralizara en las redes sociales un video suyo muy apasionado junto a Sabrina Rojas en las playas de Punta del Este, en medio de los rumores de romance que corren desde hace días.

El exfutbolista habló con Desayuno Americano sobre su incipiente vínculo amoroso con la conductora, la exesposa de Luciano Castro, y del viaje que compartieron.

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“¿Estás enamorado?“, le preguntó sin vueltas el notero de América TV a José Chatruc. ”Qué personaje", contestó el entrevistado para salir del paso.

“Yo la pasé bárbaro. Fuimos un fin de semana. Estuvimos tranquilos”, aseguró bajándole el tono a las imágenes que circularon en redes. Cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de Sabrina Rojas, con pudor expresó: “Ay, chicos… de ella me gusta todo”.

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José Chatruc y Sabrina Rojas.

José Chatruc y Sabrina Rojas.

José Chatruc y un romance sin "títulos" con Sabrina Rojas

De todos modos, José Chatruc fue claro al momento de definir la relación y evitó ponerle rótulos. “Somos amigos... Siempre fui un suertudo. Nos estamos conociendo. No hay una relación, tenemos buena onda y no hay más que eso. No hay título, nos acabamos de conocer”, dijo.

Además, aclaró que todavía no hubo presentación formal con los hijos de Sabrina Rojas, dejando en claro que el romance está en una etapa muy inicial.

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