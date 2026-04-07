Gran Hermano Generación Dorada: Cinzia cayó ante Yipio en un versus picante

Cinzia Francischiello es la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público del certamen de Telefe en la sexta semana de competencia luego de caer en un mano a mano con Yisela “Yipio” Pintos.

De esta forma la venezolana y la uruguaya protagonizaron el primer versus de total importancia para el juego por la división de grupos que hay en la convivencia.

La Maciel salió primera de placa en esta última tanda de salvados y protagonizó rápidamente un picante cruce con Danelik Galazán . Jéssica solo obtuvo el 6,8% de los votos del público de Telefe para que saliera de la casa.

En segundo lugar zafó Yanina Zilli , que festejó a los gritos con sus compañeros más cercanos. El 17,6% del público del programa había votado por la eliminación de la exvedette

Lola Tomaszeuski salió de placa tras solo obtener el 26,5% de los votos en su contra, dejando así el versus que se esperaba, protagonizado por Cinzia y Yipio, con una siendo parte del bando de los “4F” y la otra representando a “Los Ángeles”.

image Nueva eliminación en Gran Hermano Generación Dorada.

La nueva eliminación de Gran Hermano

Santiago del Moro anunció la decisión del público en el cierre del programa. “¡Sale del juego Cinzia!”, exclamó el conductor, dejando estupefacta a la venezolana y a sus aliados, como Solange Abraham, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera.

“¿Cómo no voy a vivir más acá?”, se preguntó Cinzia tras enterarse de su eliminación y al mismo tiempo en el que Yipio festejaba en la habitación junto con La Maciel y Pincoya.