Qué sanción recibió Pincoya por escupir a Tamara Paganini en Gran Hermano

Gran Hermano le comunicó una triple sanción a Jennifer “Pincoya” Torres luego de que ella atacara a Tamara Paganini con pechazos y escupitajos, además de luego fingir una quemadura para acusar a su rival en el certamen de Telefe . De todos modos, zafó de ser expulsada.

La decisión generó sorpresa tanto dentro como fuera de la casa, ya que el reglamento del programa suele contemplar sanciones más severas ante este tipo de agresiones entre participantes.

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Todo comenzó cuando Tamara Paganini habría retirado la ropa de Pincoya del lavarropas, lo que desató la furia de la chilena. La pelea pasó de los reproches a las agresiones y Pincoya le arrojó un escupitajo, quien respondió lanzándole una taza de agua caliente.

La voz de la casa calificó de “lamentable” y “penoso” el accionar de la chilena, y si bien señaló que la actitud de ambas fue polémica en el cruce, explicó que Pincoya “superó todo tipo de límite”

“Ya formás parte de la placa de la semana que viene, no podés nominar ni participar de la prueba del liderazgo. Esa es mi decisión”, le comunicó Gran Hermano a Pincoya.

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Los gritos del exterior en Gran Hermano

Además, en el programa que conduce Santiago del Moro se hizo un párrafo aparte porque nuevamente no respetaron el protocolo de los gritos que provienen del exterior de la casa.

“Por culpa de los desobedientes, la sanción es para todos. Me sorprenden que no sean capaces entre ustedes de formar acuerdos básicos para no ser afectados por la indisciplina, son adultos”, informó el dueño del juego.

“Les saco el 50% del presupuesto semanal y solo van a disponer de 2 minutos y medio para la compra”, comunicó Gran Hermano.