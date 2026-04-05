Carmiña, con todo contra una excompañera de Gran Hermano: "Se creía la jefa del penal"

Carmiña Masi, ex Gran Hermano.

Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada en medio de un escándalo por sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga. Ya fuera del certamen de Telefe se encargó de contar con que compañera fue más difícil la convivencia dentro de la casa.

"Yo soy team nadie, la verdad que la casa fue siempre muy escátologica con el tema del baño. A mí me molestaba el tema de ducharse, porque no dejaban el baño seco", comenzó sobre la guerra entre Andrea del Boca y Yanina Zilli. Y sumó sobre ambas figuras: "Andrea del Boca es muy buena actriz, y Yanina Zilli sabe muy bien con quién agarrarsela".

"Para mí era muy difícil convivir con ella porque de verdad no podía escuchar su tono de voz por la mañana", continuó Carmiña Masi sobre la ex vedette. Y cerró el tema en forma lapidaria: "Se creía la jefa del penal, como 'En el Barro', pero viéndola de afuera me encanta".

jenny-mavinga-y-carmina-masi-2208952 Jenny Mavinga y Carmiña ya dejaron Gran Hermano. Su polémica en Gran Hermano Carmiña recordó en parte el momento en el que lanzó frases hirientes y racistas destinadas a su compañera Jenny Mavinga, quien también dejó Gran Hermano.

"Lo que dije Mavinga fue un día que yo estaba desayunando con los chicos, vos estabas divirtiendo en el patio, estabas bailando, hice el peor comentario que una persona puede hacer cuando dije 'mira parece que recién bajó del barco' y vos bailando, divirtiéndote y los que estaban conmigo se rieron y no los voy a justificar porque esa fue mala mía y capaz se rieron porque es un mecanismo de defensa que mucha gente tiene en una situación incómoda", dijo.

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