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27 de marzo de 2026
Sin vueltas.

Gran Hermano Generación Dorada: Jenny Mavinga fulminó a Carmiña Masi

Jenny Mavinga vio el video de Carmiña Masi discriminándola y la liquidó en vivo en Gran Hermano Generación Dorada. "Me da lástima por ella”, dijo.

Jenny Mavinga habló de todo.&nbsp;

Jenny Mavinga habló de todo. 

Gran Hermano Generación Dorada se vivió un clima de enorme tensión cuando Jenny Mavinga pudo ver en vivo las imágenes con los comentarios racistas de Carmiña Masi, que terminaron con la expulsión del certamen de Telefe de la periodista paraguaya.

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La postura de Jenny Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada

Lejos de quebrarse, Jenny Mavinga sorprendió con su postura firme y reflexiva: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Y apuntó directamente contra la actitud de su excompañera de Gran Hermano Generación Dorada: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

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Jenny Mavinga habló de todo en Gran Hermano Generación Dorada.

Jenny Mavinga habló de todo en Gran Hermano Generación Dorada.

“Yo no tenía nada contra ella”, afirmó. Y cerró con una frase que resonó con fuerza tanto dentro como fuera del estudio: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.

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