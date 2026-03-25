miércoles 25 de marzo de 2026
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25 de marzo de 2026
Derecho a réplica

Gran Hermano Generación Dorada: cómo fue el reencuentro de Jenny Mavinga y Carmiña Masi

El segundo "derecho a réplica" de Gran Hermano Generación Dorada tuvo como protagonistas a Jenny Mavinga y a la expulsada Carmiña Masi.

Mavinga y Carmiña, frente a frente en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Mavinga y Carmiña, frente a frente en Gran Hermano Generación Dorada. 

Gran Hermano Generación Dorada tuvo su segundo “derecho a réplica” con Jenny Mavinga como protagonista porque Carmiña Masi se comunicó con la casa del certamen de Telefe para hablar a solas con ella luego de su expulsión por comentarios racistas.

“Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual. Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó”, comenzó Carmiña su descargo ante Jenny Mavinga.

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El descargo de Carmiña a Jenny Mavinga

Carmiña le explicó a la africana qué fue lo que dijo y el motivo por el que la expulsaron. “Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, indicó.

Carmiña recordó que Jenny Mavinga la consoló en una de las primeras noches de Gran Hermano Generación Dorada y expresó su deseo de tomar un café con ella en alguna oportunidad.

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Jenny Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada.

Jenny Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada.

“De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”, enfatizó la periodista paraguaya frente a su excompañera.

Jenny le contestó a Carmiña que no tiene problemas con ella y que ya la perdonó. “No tengo rencor y cuando vos quieras o cuando salga, seguramente, me podrás ubicar. Te perdono de todo corazón y lamento que eso haya provocado tu salida. A mí me gustaba tu juego”, le dijo la participante a su compañera expulsada.

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