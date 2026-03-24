Gran Hermano Generación Dorada: el polémico pedido de Kennys Palacios tras ser eliminado

Kennys Palacios , muy conocido por ser el peluquero de Wanda Nara , fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. El estilista cayó en el mano a mano ante Lola Tomaszeuski en la noche donde el certamen de Telefe cumple un mes al aire.

Nazareno Pompei , Juani Caruso, Martín Rodríguez, Luana Fernández y Franco Zunino fueron los últimos salvados de la placa positiva antes del mano a mano final que protagonizaron Lola y Kennys Palacios.

Todo o nada. Quiénes lograron bajar de la placa de eliminación en Gran Hermano

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Una vez que Lola supo que iba al versus, fue inmediatamente consolada por Manuel Ibero, su soporte dentro de la casa por el cual muchas veces fue señalada ante una posible infidelidad hacia su novio afuera.

Casi llegando al cierre del programa, Santiago del Moro abrió el sobre y reveló que al estilista y mejor amigo de Wanda Nara se le había acabado el tiempo dentro de la casa más famosa del país.

image Gran Hermano Generación Dorada: Kennys Palacios perdió en el duelo con Lola.

Lola se largó a llorar pero Kennys Palacios trató de llevarle tranquilidad a la joven. Su despedida fue muy sentida por parte de la mayoría de sus compañeros y al oído alcanzó a decirle al lomense Nazareno Pompei que se encargue de que “no gane el malo”.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada son Gabriel Lucero, Divina Gloria (abandono por salud), Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Nicolás Sícaro y Kennys Palacios.