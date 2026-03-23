El terrible cruce entre Solange y Manuel Ibero en Gran Hermano Generación Dorada

En la previa de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada , la tensión crece cada vez más entre los participantes del certamen de Telefe . En este clima, se produjo un fuerte cruce entre Solange Abraham y Manuel Ibero .

Todo comenzó cuando Manuel Ibero reclamó que Cinzia había dejado sus cosas del desayuno sin lavar, un tema que está generando conflicto en la casa.

En otra. Un ex Gran Hermano dejó su currículum en una fábrica de galletitas

“¿Qué pasa con Cin? Ahora la llamo así se lo decís en la cara”, sentenció Solange que estaba durmiendo en el sillón y Manuel Ibero afirmó: “Obvio, no tengo problema, a vos también te lo digo en la cara, no lavas un carajo”.

“¿Estás nervioso? Me parece que te vas, por eso estás nervioso”, chicaneó Sol y su compañero sentenció: “No, no estoy nervioso. Hablas, hablas, y ni siquiera tu edición ganaste. No me voy, quedate tranqui”.

Siguió la tensión en Gran Hermano Generación Dorada

Sin bajar la tensión en Gran Hermano Generación Dorada, Solange le espetó que hizo complot y le salió mal, y concluyó: “Hace las valijitas Manu, que te queda poquito. Estás nervioso”. A lo que el joven expresó: “No puedo creer lo engreída y lo soberbia que sos”. Entre risas, su compañera le respondió que el último que le dijo eso está mirando desde afuera.

“Cociná Manu, que para eso servís”, sentenció Solange y Manuel Ibero reaccionó: “¿Qué dijiste? Sí, porque vos no servís ni para eso. No me faltes el respeto Sol, porque yo no te lo falté a vos”.

Solange le dijo que se va a dormir mientras él cocina y comentó: “Que eso te sale bien. Para eso viniste, cocinar y generar contenido”. Manuel Ibero apuntó: “Te las sabes todas, te casaste con un flaco que tenía plata y te crees Dios, ¿a quién te comiste?”.

image Cruce en Gran Hermano Generación Dorada.

La reacción de Solange contra Manuel Ibero

Solange reaccionó sorprendida porque se meta con cosas y expresó: “¿Qué sabes de mi vida? ¿Estás envidioso?”. Sin embargo, él sentenció: “¿Envidioso de vos? Si estás vacía, ¿de qué? No tenés una cualidad a la que pueda llegar a envidiar”.

“Anda a entrenar Manu, inyectate cositas, ¡saludable!”, comentó Solange y su compañero reaccionó: “¿Dónde viste que yo me inyecte? ¿Vos me viste inyecándome?”.

Su rival le respondió categórica: “Ah, ¿esos músculos son naturales? Me parece que tus músculos no son naturales, para mí el anabólico se te fue al cerebro ya”.