Un ex Gran Hermano dejó su currículum en una fábrica de galletitas

Un ex Gran Hermano, en otra.

El ex Gran Hermano Mauro D'Alessio, que participó de la edición 2023/2024 en Telefe, sorprendió a sus fieles seguidores en redes sociales al anunciar que, al no tener ofertas laborales en los medios y que decidió buscar otro trabajo para poder sostenerse económicamente.

"Voy a dejar mi CV a una fábrica", empezó el exparticipante Gran Hermano. "Manifiesto laburo", publicó, y arrobó a la conocida marca de galletitas que recibiría su currículum.

Embed "Sin laburo"



Porque Mauro D'Alessio fue presencialmente a dejar el CV a una fábrica: "No tengo laburo, estoy buscando en marketing. Yo me dejo la vida por la empresa en la que me toque estar". pic.twitter.com/61iBqJ7dJx — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 17, 2026 La nueva vida del Gran Hermano Mauro D'Alessio El exparticipante del reality de Telefe subió un video a TikTok donde se mostró en su auto, con un paquete de galletitas pepas, y reveló que espera conseguir un empleo formal.

Se lo pudo ver en las imágenes vestido de camisa y con una carpeta en mano, para recuperar parte de su vida previa a la pantalla chica. "No de canje, más marketing que esto imposible", aseguró el joven. "Me voy a la fábrica porque necesito un laburo ya. De Marketing, de lo que me gusta", agregó.

image Mauro Dalessio en su paso por Gran Hermano. Mauro D'Alessio recogió el apoyo de sus seguidores, que lo alentaron con comentarios como: "Si no lo toman, no compro más galletitas” y "El único ex GH que busca trabajo", entre otros.

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