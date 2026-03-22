domingo 22 de marzo de 2026
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22 de marzo de 2026
En otra.

Un ex Gran Hermano dejó su currículum en una fábrica de galletitas

Un participante de la edición 2023/2024 de Gran Hermano, en Telefe, informó en las redes que está en busca un trabajo por fuera de los medios.

Un ex Gran Hermano, en otra.&nbsp;

Un ex Gran Hermano, en otra. 

El ex Gran Hermano Mauro D'Alessio, que participó de la edición 2023/2024 en Telefe, sorprendió a sus fieles seguidores en redes sociales al anunciar que, al no tener ofertas laborales en los medios y que decidió buscar otro trabajo para poder sostenerse económicamente.

"Voy a dejar mi CV a una fábrica", empezó el exparticipante Gran Hermano. "Manifiesto laburo", publicó, y arrobó a la conocida marca de galletitas que recibiría su currículum.

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La nueva vida del Gran Hermano Mauro D'Alessio

El exparticipante del reality de Telefe subió un video a TikTok donde se mostró en su auto, con un paquete de galletitas pepas, y reveló que espera conseguir un empleo formal.

Se lo pudo ver en las imágenes vestido de camisa y con una carpeta en mano, para recuperar parte de su vida previa a la pantalla chica. "No de canje, más marketing que esto imposible", aseguró el joven. "Me voy a la fábrica porque necesito un laburo ya. De Marketing, de lo que me gusta", agregó.

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Mauro Dalessio en su paso por Gran Hermano.

Mauro Dalessio en su paso por Gran Hermano.

Mauro D'Alessio recogió el apoyo de sus seguidores, que lo alentaron con comentarios como: "Si no lo toman, no compro más galletitas” y "El único ex GH que busca trabajo", entre otros.

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