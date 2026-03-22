Un ex Gran Hermano dejó su currículum en una fábrica de galletitas

El ex Gran Hermano Mauro D'Alessio, que participó de la edición 2023/2024 en Telefe, sorprendió a sus fieles seguidores en redes sociales al anunciar que, al no tener ofertas laborales en los medios y que decidió buscar otro trabajo para poder sostenerse económicamente.
"Voy a dejar mi CV a una fábrica", empezó el exparticipante Gran Hermano. "Manifiesto laburo", publicó, y arrobó a la conocida marca de galletitas que recibiría su currículum.
Porque Mauro D'Alessio fue presencialmente a dejar el CV a una fábrica: "No tengo laburo, estoy buscando en marketing. Yo me dejo la vida por la empresa en la que me toque estar". pic.twitter.com/61iBqJ7dJx
Se lo pudo ver en las imágenes vestido de camisa y con una carpeta en mano, para recuperar parte de su vida previa a la pantalla chica. "No de canje, más marketing que esto imposible", aseguró el joven. "Me voy a la fábrica porque necesito un laburo ya. De Marketing, de lo que me gusta", agregó.
Mauro D'Alessio recogió el apoyo de sus seguidores, que lo alentaron con comentarios como: "Si no lo toman, no compro más galletitas” y "El único ex GH que busca trabajo", entre otros.