viernes 20 de marzo de 2026
Escribinos
20 de marzo de 2026
De festejo.

Nazareno Pompei festejó su cumple en Gran Hermano con los colores de Los Andes

Nazareno Pompei celebró su cumpleaños en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y toda la decoración fue con los colores de Los Andes.

Nazareno Pompei, de festejo en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Nazareno Pompei, de festejo en Gran Hermano Generación Dorada. 

El lomense Nazareno Pompei celebró su cumpleaños dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y la celebración en la casa fue con los colores de Los Andes, uno de los clubes donde jugó el futbolista en forma profesional.

Lee además
Nazareno Pompei anotó dos goles en Los Andes.
Cambio de vida.

El paso por Los Andes de Pompei, el nuevo participante de Gran Hermano
Nazareno Pompei, en Gran Hermano Generación Dorada. 
Unas fichas.

El plan de Nazareno Pompei en GH: "Que me subestimen"
Embed

Cómo era de prever, todos los participantes se sumaron al festejo y Brian Sarmiento, un ex Banfield, fue uno de los que le puso alegría al momento tan especial que se vivió en el certamen de Telefe.

La fiesta tuvo su correspondiente torta con motivos futboleros y con una camiseta de Los Andes, con el número 10, a modo de decoración. También hubo globos rojos y blancos para completar el cotillón de la fiesta.

Embed

El paso de Nazareno Pompei por Los Andes

Nazareno Pompei surgió del predio de Villa Albertina, debutó con la camiseta de Los Andes el 8 de diciembre de 2019, pero su primer gol con esa camiseta se hizo esperar y recién lo consiguió en septiembre de 2022.

Fue en un triunfo ante Ituzaingó. “Había que un pensamiento que no me podía sacar: 'no puede ser que me vaya de Los Andes sin hacer un gol. Por eso, el gol fue un desahogo increíble”, dijo en una entrevista con La Unión.

image
Nazareno Pompei con la camiseta de Los Andes.

Nazareno Pompei con la camiseta de Los Andes.

Temas
Seguí leyendo

El paso por Los Andes de Pompei, el nuevo participante de Gran Hermano

El plan de Nazareno Pompei en GH: "Que me subestimen"

La fuerte pelea de Solange Abraham y Nazareno Pompei en GH Generación Dorada

Murió Chuck Norris, un grande del cine y la televisión, a los 86 años

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ian Lucas, campeón de MasterChef Celebrity.  video
Orgullo local.

El banfileño Ian Lucas se consagró ganador de Masterchef Celebrity

Las más leídas

Te Puede Interesar

Luis Lobo Medina envuelto en un escándalo en la previa de Banfield ante Tigre.
Escándalo.

El árbitro de Banfield - Tigre, denunciado por arreglo de partidos