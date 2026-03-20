Nazareno Pompei festejó su cumple en Gran Hermano con los colores de Los Andes

El lomense Nazareno Pompei celebró su cumpleaños dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y la celebración en la casa fue con los colores de Los Andes, uno de los clubes donde jugó el futbolista en forma profesional.

El día comenzó con música y alegría, y a la tarde hubo una fiesta para todos en el living de la casa para celebrar la llegada de los 27 años de Nazareno Pompei .

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Cómo era de prever, todos los participantes se sumaron al festejo y Brian Sarmiento , un ex Banfield , fue uno de los que le puso alegría al momento tan especial que se vivió en el certamen de Telefe .

La fiesta tuvo su correspondiente torta con motivos futboleros y con una camiseta de Los Andes, con el número 10, a modo de decoración. También hubo globos rojos y blancos para completar el cotillón de la fiesta.

El paso de Nazareno Pompei por Los Andes

Nazareno Pompei surgió del predio de Villa Albertina, debutó con la camiseta de Los Andes el 8 de diciembre de 2019, pero su primer gol con esa camiseta se hizo esperar y recién lo consiguió en septiembre de 2022.

Fue en un triunfo ante Ituzaingó. “Había que un pensamiento que no me podía sacar: 'no puede ser que me vaya de Los Andes sin hacer un gol. Por eso, el gol fue un desahogo increíble”, dijo en una entrevista con La Unión.