Gran Hermano Generación Dorada: la fuerte pelea de Solange Abraham y Nazareno Pompei

En Gran Hermano Generación Dorada se desató un fuerte cruce que tuvo como protagonistas a Solange Abraham y al lomense Nazareno Pompei cuando la modelo quería explicarle al exfutbolista de Los Andes los distintos matices que tiene el certamen de Telefe .

Solange Abraham venía teniendo roces con Nicolás Sícaro y cuando resultó que él fue eliminado en la placa positiva, ella lo festejó con mucho entusiasmo delante de todos en el living.

Todo o nada. Nick fue eliminado de GH Generación Dorada en medio de un escándalo con Solange

Nazareno Pompei lo tomó mal, le dijo a la modelo que “tendría que irse al cuarto a reírse sola” y también criticó a Emanuel Di Gioia por defenderla.

“Se le cag… de risa en la cara, se piensa que se las sabe todas”, comentó Nazareno Pompei sobre la actitud de Solange Abraham, que festejó una eliminación como varios otros jugadores hicieron a lo largo de las temporadas de Gran Hermano en Argentina.

Escándalo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Lejos de calmarse las aguas, el lomense se puso a llorar por la salida de Nick de la casa más famosa del país y minutos después Solange Abraham se acercó para hablar a solas con él.

“Siento que hayas perdido a tu amigo en el juego. Te entiendo porque en algún momento yo estuve en tu lugar. No es algo personal”, le dijo la ex GH 2011.

image Solange Abraham y Nazareno Pompei, a los gritos.

A pesar de que estaban hablando bien e incluso tomándose de las manos, no bajó el clima de tensión. “Te le cag… de risa en la cara, ¿me estás cargando?”, insistió.

“A vos te gusta el fútbol, ¿no? Cuando ganan, ¿no festejás?”, postuló la modelo. “Esto no es un Boca-River ni es un equipo de fútbol”, contestó él, a lo que ella se escudó con que “ella lo vive así”. La discusión continuó y Solange Abraham se puso a llorar y Nazareno Pompei fue alejado de la discusión por Pincoya.