Gran Hermano Generación Dorada: Nick fue eliminado en medio de un escándalo con Solange

Nicolás Sícaro se convirtió en cuarto eliminado de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada . Nick abandonó la casa del certamen de Telefe en medio de un escándalo tras caer en el duelo de la placa positiva contra Martín Rodríguez.

La Gala de Eliminación comenzó con las salidas de placa de Eduardo Carrera -que increpó a Jenny Mavinga-, Brian Sarmiento, Franco Zunino y Kennys Palacios. Este último festejó con una zambullida en la pileta junto a Pincoya.

Todo o nada. Quiénes lograron bajar de la placa en GH Generación Dorada

Nicolás había dicho que quería agradecer la experiencia y que en caso de irse “le quedaban muchas cosas para hacer”, a lo que Martín coincidió y declaró que la casa de la actual edición de Gran Hermano Generación Dorada “vuela y si no te adaptás, quedás rápido afuera”.

Santiago del Moro reveló el nombre de Nick dentro del sobre y el joven se dirigió rumbo a la puerta y se despidió de sus compañeros.

En ese momento recrudeció el escándalo cuando Solange Abraham, festejó su caída en el voto telefónico y lo justificó porque “es una competencia”.

image Nick se cruzó con Solange.

Nicolás continuó despidiéndose mientras varias participantes que lo querían criticaban a Sol y la tildaban de “soberbia”, mismo mote que el amigo de Ian Lucas le había dedicado, y con Emanuel defendiendo a su excompañera de Gran Hermano 2011.

Finalmente, Sol se despidió de Nicolás y le aclaró que no tenía nada personal en contra suyo, y que se trataba de una victoria en el marco del juego. “Me encantó conocerte y podemos conocernos afuera”, le indicó Solange al eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.