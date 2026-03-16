lunes 16 de marzo de 2026
Escribinos
16 de marzo de 2026
Todo o nada.

Quiénes lograron bajar de la placa en Gran Hermano Generación Dorada

Otros cinco jugadores lograron bajar de la placa de Gran Hermano Generación Dorada y este lunes un participante dejará el certamen de Telefe.

Otro partiicpantes dejarán Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Otro partiicpantes dejarán Gran Hermano Generación Dorada. 

Gran Hermano Generación Dorada vive su tercera placa de nominados, la primera masiva de la actual temporada, ya que todos quedaron los jugadores en ella y fueron bajando de la misma mediante los votos del público del certamen de Telefe.

Este domingo, con 11 jugadores aún en peligro, Santiago Del Moro anunció quiénes fueron los cinco más votados de entre ellos, dejando entonces a seis aún en la cuerda floja.

Lee además
Natalia Fava, ex Gran Hermano. 
En otra.

En qué anda Natalia Fava, de la primera edición de Gran Hermano
La ex Gran Hermano Luciana Martínez fue detenida e imputada por viuda negra.
Escándalo.

La ex Gran Hermano Luciana Martínez fue detenida e imputada por "viuda negra"
Embed

Este domingo bajaron de la placa el lomense Nazareno Pompei, Franco Poggio, Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia y Jenny Mavinga, en ese orden.

Quienes quedan entonces en placa y podrían irse este lunes son Brian Sarmiento, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Kennys Palacios, Martín Rodríguez y Nicolás Sícaro.

Entre estos hermanitos, hay algunos que no tienen mucho apoyo del público y son quienes corren más peligro de dejar la casa el próximo lunes.

image
La placa de Gran Hermano Generación Dorada.

La placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Carlota, la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada

En una definición esperable, Carla “Carlota” Bigliani se convirtió el jueves pasado en la primera eliminada de la placa positiva de todos los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada.

La jugadora se despidió del certamen de Telefe sin llegar a ganarse un lugar dentro de la casa. La diseñadora no se destacó en algún aspecto del juego por más que haya tenido una buena relación con sus compañeros

Temas
Seguí leyendo

En qué anda Natalia Fava, de la primera edición de Gran Hermano

La ex Gran Hermano Luciana Martínez fue detenida e imputada por "viuda negra"

Desmiente todo: la versión del abogado de la ex Gran Hermano Luciana Martínez

Ricardo Biasotti contó por qué su romance con Andrea del Boca "se desvaneció rápido"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Marcelo Araujo tenía 78 años.  video
Tristeza.

Murió Marcelo Araujo, el histórico relator de Fútbol de Primera

Las más leídas

Te Puede Interesar

Otro partiicpantes dejarán Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo o nada.

Quiénes lograron bajar de la placa en Gran Hermano Generación Dorada