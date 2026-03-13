Gran Hermano Generación: Carlota dejó la casa tras una "decepción total"

Carlota dejó Gran Hermano Generación Dorada.

En una definición esperable, Carla “Carlota” Bigliani se convirtió en la primera eliminada de la placa positiva de todos los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada. La jugadora se despidió del certamen de Telefe sin llegar a ganarse un lugar dentro de la casa.

La diseñadora no se destacó en algún aspecto del juego por más que haya tenido una buena relación con sus compañeros. De todos modos, no pudo acumular votos a favor de su estadía en la competencia de parte del público de Telefe.

Embed El paso de Carlota por Gran Hermano Generación Dorada Luego de la partida de Carlota, llegó un primer análisis de su intrascendente paso por Gran Hermano Generación Dorada. “Fue una decepción total”, dijo Santiago Algorta, ganador de la edición pasada de Gran Hermano, al analizar sobre la condición de “planta” de Carlota.

"Yo creo que nunca pudo entrar en el juego, tanto ego la fagocitó. Los castings de ella eran espectaculares y la casa ni el nombre de ella supo", expresó Santiago del Moro, dando a conocer que su presentación en el casting fue tan buena que fue muy defendida por el equipo de convocatorias.

image Carlota dejó Gran Hermano Generación Dorada. “Fue invisible para la casa”, sentenció sin vueltas el presentador del certamen para describir el intrascendente paso de la jugadora por a casa más famosa del país. Las salidas de la placa positiva fueron de manera aleatoria y Carlota salió cuando en la instancia final la acompañaban Brian Sarmiento y Nicolás Sícaro.

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