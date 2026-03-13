Gran Hermano Generación Dorada: el comunicado de la familia de Carmiña

Carmiña fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada luego de realizar comentarios racistas contra su compañera Mavinga . Tras la expulsión de la jugadora del certamen de Telefe , su familia emitió un comunicado.

Antes de que se conociera la decisión final de la producción de Gran Hermano Generación Dorada sobre la participante, las redes sociales se llenaron de mensajes exigiendo una sanción.

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Ante la presión generada, la familia de Carmiña decidió publicar un comunicado para sentar posición sobre lo ocurrido en el programa que conduce Santiago del Moro .

"La verdad es que no queríamos decir nada antes de que Carmiña pudiera dar sus propias palabras, porque creemos que es a ella a quien le corresponde hablar primero. Pero también sentimos la necesidad de decir algo como personas que la conocemos y la queremos", inicia el mensaje.

image El comunicado de la familia de la jugadora expulsada de Gran Hermano Generación Dorada.

"Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos. También sabemos que hay errores que para muchas personas pueden parecer imperdonables. Entendemos ese sentimiento y lo aceptamos con firmeza y con respeto hacia quienes se sintieron ofendidos. Pero quienes conocemos a Carmiña también sabemos algo muy profundo: ese momento no define quién es ella", se remarcó.

Y destacaron la personalidad de la periodista: "representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica. Una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality".

Volvieron a poner en foco en que cualquier ser humano puede equivocarse, "a veces de formas grandes, dolorosas y públicas" pero "cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer".

"Nada borra lo que pasó, pero tampoco borra todo lo demás. Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte", cierra.