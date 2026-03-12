El descargo del ex de Luana de Gran Hermano Generación Dorada: "Me enteré de infidelidades"

Lucas Izzi, exnovio de la participante de Gran Hermano Generación Dorada Luana Fernández, publicó un descargo en sus redes sociales tras el polémico “derecho a réplica” en el certamen de Telefe y dio su propia versión de los hechos.

En un video de más de seis minutos de duración, el joven confesó que su malestar se debe a una serie de engaños que descubrió mientras su novia estaba dentro de la casa.

El empresario publicó el video poco después de su ingreso a la casa de Telefe, explicando que para él “no se trataba solo de juego”, sino que realmente estaba afectado por lo sucedido con su pareja.

"Lamentablemente, todo lo que ocurrió en desgracia para mí es verdad. No es un show, no está armado, no es un speech", aseguró Lucas, quien estuvo en pareja con Luana por al menos seis años.

Lucas Izzi, ex novio de Luana después de su ingreso a la casa: "quiero que sepan que esto no es show , todo lo que ocurrió es una desgracia para mi"

"Me terminé enterando explícitamente de infidelidades previas a la casa. Cosas de hace dos o tres años atrás", reveló sobre lo ocurrido en el programa que conduce Santiago del Moro.

Para Lucas, el ingreso de Luana al reality le terminó “por abrir los ojos” sobre cosas que pasaron durante su relación, como las infidelidades que le echó en cara. Sin embargo, también mencionó por qué no cortó con ella antes: "Invertí mucho tiempo en esta relación, por la familia, por los perros, por el gato... y terminás hecho mierda".

image Escándalo en Gran Hermano Generación Dorada.

Además, justificó su decisión de confrontarla en vivo en lugar de dar notas a la prensa: "Yo las cosas te las digo de frente. Necesitaba desahogarme y darle un cierre a este capítulo en mi vida. No podía esperar meses a que ella saliera”.

Por último, y a pesar de lo dicho antes, le dejó un mensaje de apoyo a su expareja: "Le deseo lo mejor de corazón a Luana. Espero que pueda ser feliz y cumplir su sueño, no le guardo rencor".