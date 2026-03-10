Gran Hermano Generación Dorada: Danelik compró más de 20 kilos de morrón

Danelik Galazán quedó en el centro de la escena por un error en la segunda compra semanal de Gran Hermano Generación Dorada. Por no saber calcular, la participante tucumana compró unos 40 kilos de morrón para abastecer a los jugadores del certamen de Telefe.
Santiago del Moro presentó el informe y la sorpresa ocurrió cuando llegaron los changuitos de la compra y uno de ellos estaba repleto de morrones rojos y amarillos. Manuel Ibero, que había hecho la compra pasada, dijo en público que Danelik “lo había hecho perfecto”, pero por lo bajo, y al igual que la mayoría de los participantes, no paraba de contar la gran cantidad de errores que hubo.