Gran Hermano Generación Dorada: Danelik compró más de 20 kilos de morrón

Danelik Galazán quedó en el centro de la escena por un error en la segunda compra semanal de Gran Hermano Generación Dorada. Por no saber calcular, la participante tucumana compró unos 40 kilos de morrón para abastecer a los jugadores del certamen de Telefe .

Santiago del Moro presentó el informe y la sorpresa ocurrió cuando llegaron los changuitos de la compra y uno de ellos estaba repleto de morrones rojos y amarillos. Manuel Ibero, que había hecho la compra pasada, dijo en público que Danelik “lo había hecho perfecto”, pero por lo bajo, y al igual que la mayoría de los participantes, no paraba de contar la gran cantidad de errores que hubo.

“Yo anoté mucho. Pasa que me pasé con las cantidades, pifié en las cantidades", analizó Danelik sobre su particular desempeño en el mercado.

Los jugadores debatieron sobre si la compra del morrón fue tomada por unidad o kilo, y la tucumana explicó que compró 20 unidades de morrón.

La cuestión fue que cada bolsa (1 unidad) contenía 5 morrones, por lo que adquirieron 100 morrones rojos y otros 100 morrones amarillos.

image Fallida compra en Gran Hermano Generación Dorada.

Los históricos 15 kilos de lechuga de Martín Pepa en Gran Hermano

En Gran Hermano 2011, la sexta edición del reality más importante de la televisión en Argentina, es muy recordada la ocasión en la que Martín Pepa, jugador que quedó en el tercer puesto de la temporada, realizó la compra semanal y adquirió 15 kilos de lechuga.

En ese entonces, la compra se hacía dialogando con Gran Hermano en el confesionario y Pepa pidió con total seguridad unos 15 kilos cuando se le consultó por ese vegetal.