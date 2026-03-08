Gran Hermano Generación Dorada: rompió el silencio el ex de Yanina Zilli

El ex de Yanina Zilli habló de su romance y de historia de amor con la actual participante de Gran Hermano Generación Dorada . Mientras daba una entrevista con Intrusos y contaba todos los detalles la hija que tuvo con la vedette lo cruzó con todo.

Desde Paraná, Javier del Valle , conocido popularmente como "Scooby", habló con el programa de América TV sobre el romance que comenzó en 1994, apadrinada por el recordado Juanito Belmonte.

Ambos se reencontraron en 2000 y de esa relación nació Ornela en abril de 2001, pero la pareja se separó poco después del bautismo de la niña.

"No fui un padre presente por circunstancias de la vida", dijo Javier y explicó que la distancia física, él viviendo en Paraná y ella en Buenos Aires, y el hecho de que la jugadora de Gran Hermano Generación Dorada formara una nueva pareja dificultaron el vínculo.

Mientras se desarrollaba la entrevista, su hija Ornella, quien reside en Miami, envió un mensaje contundente al programa pidiendo que se la mantuviera al margen: "No tengo relación... prefiero mantenerme al margen, no entiendo qué hace ahí".

image La participante de Gran Hermano Generación Dorada, antes de entrar a la casa.

Pese al distanciamiento familiar, Javier del Valle reconoció que ve a Yanina Zilli tal cual es dentro del reality: "Me parece alucinante que pueda retomar su carrera. En la casa es la Yanina que yo conozco, con un carácter dominante y una personalidad muy marcada".

Hacia el final, "Scooby" cerró con un mensaje de arrepentimiento y afecto hacia su hija: "He vivido pendiente de mi hija y la amo. Soy el primero en hacerme responsable de todo y asumir las culpas".