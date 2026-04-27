lunes 27 de abril de 2026
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27 de abril de 2026
Todo mal.

Fuerte cruce entre Yipio y Eduardo Carrera en Gran Hermano: "Mamarracho"

En Gran Hermano Yipio y Eduardo Carrera no guardaron nada en un picante intercambio frente los demás participantes del certamen de Telefe.

Yipio y Eduardo, en Gran Hermano.&nbsp;

Yipio y Eduardo, en Gran Hermano. 

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se desató un tenso cruce entre Eduardo Carrera y Yisela “Yipio” Pintos en pleno comedor y delante de todos los compañeros del certamen de Telefe. Este ocurrió en las horas previas a la Gala de Eliminación.

Luego de la gran cantidad de críticas que recibió Eduardo Carrera en los momentos previos, este se acababa de levantar y la uruguaya no tardó ni un segundo en comentar que se encontraba “solo”.

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Luego de que él le dijera que no la había escuchado bien, ella reformuló su comentario preguntándole directamente “¿dónde está Sol?”, prácticamente para tildarlo una vez más de “perrito faldero” de Sol Abraham.

“En el cuarto debe estar”, contestó Eduardo Carrera, a lo que Yipio le hizo saber que “estaba asustada” por no verla al lado suyo. “Asustate con la placa. Cuidate más de eso”, le retrucó entonces el a la uruguaya para echar más leña al fuego.

“Yo no me tengo que pegar a nadie para sobrevivir acá adentro, yo ando sola”, le aseguró Yipio a Eduardo. Luego, él decidió redoblar la apuesta y tildar de “mala gente” a su contrincante.

“Tirás comentarios feos porque sos un mamarracho”, disparó Eduardo Carrera antes de que Yipio vaya a ponerse delante suyo para estar cara a cara en un cruce.

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Clima picante en Gran Hermano.

Clima picante en Gran Hermano.

Chicanas en Gran Hermano antes de la Gala de Eliminación

La chicana de Eduardo Carrera a Yipio tuvo que ver con que ella permanece en placa mientras que él ya se salvó junto con Daniela De Lucía, Tamara Paganini y Yanina Zilli.

Sol Abraham y Yipio continúan bajo la decisión del público al igual que Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino. Uno de ellos abandonará la casa en la noche del lunes 27 de abril.

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