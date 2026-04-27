Tragedia en Temperley: un muerto tras un violento choque y vuelco

La Policía Científica en el lugar de la tragedia.

La localidad de Temperley fue escenario de un terrible choque y vuelco que terminó en tragedia. El hombre que iba en el asiento del acompañante sufrió graves heridas y terminó perdiendo la vida según confirmaron a La Unión desde Defensa Civil y Bomberos.

El accidente ocurrió este domingo por la tarde en la calle Scalabrini Ortiz al 200 , entre Juan Manuel Fernández y Coronel Pringles . Una Ford EcoSport con dos ocupantes fue la protagonista del violento episodio.

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Según pudo averiguar La Unión , el conductor de la camioneta perdió el control, chocó contra una Toyota Hilux estacionada y quedó volcada sobre el asfalto, sobre la puerta del acompañante. Los vecinos que pasaban por la zona observaron la terrible escena, se acercaron a asistirlos y llamaron a la ambulancia de inmediato.

El choque dejó una víctima fatal

Enseguida se organizó un operativo de asistencia en el lugar. Se acercó al lugar una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos de la Policía Científica.

Los profesionales rescataron a los ocupantes de la camioneta y colocaron el vehículo en posición normal. Sobre el asfalto quedó un enorme charco de sangre y restos de vidrio de la Ford EcoSport, que quedó bastante dañada.

choque y vuelco Operativo en el lugar del accidente.

El personal del 107 intentó trasladar de urgencia a uno los ocupantes del auto al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Había sufrido golpes y graves heridas que le habían hecho perder mucha sangre. Lamentablemente, falleció poco después, según informaron fuentes oficiales a este medio.

Tras la tragedia, Defensa Civil se ocupó de mover los vehículos y limpiar los restos hemáticos y de carrocería que habían quedado sobre el asfalto.