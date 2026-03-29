Choque, vuelco y tres heridos en Llavallol: el conductor estaba alcoholizado

Dos autos protagonizaron un violento choque en la localidad de Llavallol y uno de ellos terminó volcado. Se comprobó que un conductor manejaba alcoholizado.

Todo ocurrió en la intersección de la Ruta 4 y la calle Magallanes. En ese cruce limitan los partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría . En horas de la noche, dos vehículos provocaron un verdadero desastre.

Video. Chocó una camioneta estacionada en Lomas y se fugó, pero quedó filmado

El conductor de un Honda color rojo perdió el control y terminó impactando contra otro auto. El fuerte impacto hizo que el primer vehículo quedara volcado sobre el asfalto, con importantes daños y roturas.

En el lugar intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , personal de Defensa Civil , un móvil de Tránsito Lomas y efectivos de la Policía Bonaerense y de Seguridad Lomas .

Según pudo averiguar La Unión, en el auto volcado viajaban tres personas que sufrieron heridas de diferente consideración y tuvieron que ser trasladadas al Hospital Santamarina de Monte Grande.

El personal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia al joven que manejaba el auto volcado y el mismo arrojó resultado positivo. Por ese motivo, convocaron a peritos para que realicen el procedimiento correspondiente para secuestrar el auto.

Un choque similar en Turdera

vuelco Así quedó el auto tras el choque y vuelco.

En las primeras horas de este domingo, un auto protagonizó un terrible choque y vuelco en la localidad de Turdera. Todo ocurrió a las 6:35 de la mañana en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Suipacha.

El vehículo involucrado fue un Honda HR-V color gris. Según pudo averiguar La Unión, el coche perdió el control mientras circulaba por la avenida y terminó volcando sobre el asfalto. El fuerte impacto provocó serios daños en la carrocería, aunque el conductor no sufrió heridas de gravedad.