domingo 29 de marzo de 2026
Escribinos
29 de marzo de 2026
Accidente.

Choque, vuelco y tres heridos en Llavallol: el conductor estaba alcoholizado

Ocurrió en Ruta 4, donde limitan los partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Tres personas fueron hospitalizadas tras el choque.

El conductor estaba alcoholizado.

El conductor estaba alcoholizado.

Dos autos protagonizaron un violento choque en la localidad de Llavallol y uno de ellos terminó volcado. Se comprobó que un conductor manejaba alcoholizado.

Todo ocurrió en la intersección de la Ruta 4 y la calle Magallanes. En ese cruce limitan los partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. En horas de la noche, dos vehículos provocaron un verdadero desastre.

Lee además
El choque ocurrió en Lomas de Zamora.
Video.

Chocó una camioneta estacionada en Lomas y se fugó, pero quedó filmado
El operativo en Camino Negro.
Accidente fatal.

Tragedia en Lomas: una motociclista murió tras chocar con un camión

El conductor de un Honda color rojo perdió el control y terminó impactando contra otro auto. El fuerte impacto hizo que el primer vehículo quedara volcado sobre el asfalto, con importantes daños y roturas.

vuelco llavallol
Operativo en el lugar del choque, en Llavallol.

Operativo en el lugar del choque, en Llavallol.

En el lugar intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos de la Policía Bonaerense y de Seguridad Lomas.

Según pudo averiguar La Unión, en el auto volcado viajaban tres personas que sufrieron heridas de diferente consideración y tuvieron que ser trasladadas al Hospital Santamarina de Monte Grande.

El personal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia al joven que manejaba el auto volcado y el mismo arrojó resultado positivo. Por ese motivo, convocaron a peritos para que realicen el procedimiento correspondiente para secuestrar el auto.

Un choque similar en Turdera

vuelco
Así quedó el auto tras el choque y vuelco.

Así quedó el auto tras el choque y vuelco.

En las primeras horas de este domingo, un auto protagonizó un terrible choque y vuelco en la localidad de Turdera. Todo ocurrió a las 6:35 de la mañana en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Suipacha.

El vehículo involucrado fue un Honda HR-V color gris. Según pudo averiguar La Unión, el coche perdió el control mientras circulaba por la avenida y terminó volcando sobre el asfalto. El fuerte impacto provocó serios daños en la carrocería, aunque el conductor no sufrió heridas de gravedad.

Temas
Seguí leyendo

Chocó una camioneta estacionada en Lomas y se fugó, pero quedó filmado

Tragedia en Lomas: una motociclista murió tras chocar con un camión

Impresionante vuelco en Turdera: un auto quedó destruido

Lomas: buscan al conductor que chocó una camioneta estacionada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Rafael sueña con tener su propio local a la calle en Turdera y contó que está seguro que lo va a conseguir.
Comprometido con su gente.

El joven de Turdera que apuesta al crecimiento de su barrio y de su emprendimiento

Las más leídas

Te Puede Interesar

Juliana Díaz, en sus tiempos en Gran Hermano. 
En otra.

En qué anda Juliana Díaz, expulsada de Gran Hermano