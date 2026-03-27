Tragedia en Lomas de Zamora: una motociclista murió tras chocar con un camión

Una motociclista murió trágicamente en Lomas de Zamora , tras chocar con un camión mientras circulaba por el ex Camino Negro . Perdió la vida en forma instantánea.

El terrible accidente ocurrió este viernes, poco después del mediodía, en el cruce de Camino Presidente Juan Domingo Perón y la calle Eduardo Schiaffino , en Lomas Oeste. La víctima circulaba en una moto Corven 100 por la mano hacia Provincia.

Según comentaron testigos, un auto habría “encerrado” a la mujer, que perdió el control de la moto y terminó siendo impactada por un camión Iveco de gran porte que pasaba por el lugar.

La escena generó una profunda conmoción entre los automovilistas. De inmediato se organizó un operativo de asistencia en el lugar. Se acercó una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas junto a personal de Tránsito Lomas y efectivos del Centro de Protección Urbana y de la Comisaría 9ª de Parque Barón.

Lamentablemente, el personal de salud no pudo salvar la vida de la mujer. Las heridas habían sido muy graves y le habían provocado la muerte casi en el acto, ya que perdió mucha sangre, según pudo averiguar La Unión.

Muchos vecinos que pasaban por el lugar alertaron sobre la tragedia en las redes sociales para intentar identificar a la familia de la víctima.