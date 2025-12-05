Tragedia en Lomas de Zamora: un hombre murió tras ser atropellado por el tren

Un hombre murió tras ser atropellado por el tren en las inmediaciones a la estación de Lomas de Zamora . Testigos aseguran que se arrojó a las vías para quitarse la vida.

El trágico episodio ocurrió en la noche del jueves en el cruce peatonal que conecta las calles Boedo y Fonrouge . En uno de los últimos servicio del día, una formación del Tren Roca que venía desde Plaza Constitución embistió a un hombre a pocos metros del andén 3.

El servicio se detuvo en forma inmediata. Los ramales Alejandro Korn , Ezeiza y Bosques vía Temperley empezaron a circular por vías alternativas. Mientras tanto, se organizó un operativo de asistencia en el lugar.

En poco minutos se acercó una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción.

El accidente ocurrió en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas de Zamora.

Lamentablemente, ya no había nada que hacer por la víctima. El tren le había pasado por encima y le provocó la muerte en el acto, según informaron fuentes oficiales a La Unión.

Testigos que presenciaron el momento del impacto aseguraron que se trató de un suicidio. El hombre se habría arrojado a las vías cuando pasaba el tren por la barrera de Boedo. El maquinista no tuvo tiempo de frenar para evitar el impacto.