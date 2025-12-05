viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025
Terrible.

Tragedia en Lomas de Zamora: un hombre murió tras ser atropellado por el tren

Ocurrió en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas. Testigos aseguran que la víctima se arrojó a las vías del Tren Roca.

barrera boedo

Un hombre murió tras ser atropellado por el tren en las inmediaciones a la estación de Lomas de Zamora. Testigos aseguran que se arrojó a las vías para quitarse la vida.

El servicio se detuvo en forma inmediata. Los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley empezaron a circular por vías alternativas. Mientras tanto, se organizó un operativo de asistencia en el lugar.

Operativo en la estación de Lomas de Zamora

accidente estacion lomas
El accidente ocurrió en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas de Zamora.

En poco minutos se acercó una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción.

Lamentablemente, ya no había nada que hacer por la víctima. El tren le había pasado por encima y le provocó la muerte en el acto, según informaron fuentes oficiales a La Unión.

Testigos que presenciaron el momento del impacto aseguraron que se trató de un suicidio. El hombre se habría arrojado a las vías cuando pasaba el tren por la barrera de Boedo. El maquinista no tuvo tiempo de frenar para evitar el impacto.

