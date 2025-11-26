jueves 27 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025
Conmoción.

Lomas de Zamora: una mujer fue atropellada por el tren y sobrevivió de milagro

El accidente ocurrió en la estación de Lomas de Zamora. Aseguran que la víctima se arrojó a las vías cuando ingresaba la formación.

El accidente ocurrió dentro de la estación de Lomas de Zamora.

Una mujer fue atropellada por el tren en la estación de Lomas de Zamora. Se habría arrojado a las vías y milagrosamente sobrevivió, aunque sufrió graves heridas en todo el cuerpo.

El terrible episodio ocurrió este miércoles por la tarde en el andén 4 de la estación. Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la mujer fue impactada por una formación de la Línea Roca que se dirigía a Plaza Constitución.

El tren se detuvo de inmediato. Los pasajeros se agruparon en el lugar y se sorprendieron al observar que la mujer había sobrevivido a la colisión.

Operativo en el lugar del accidente

Enseguida se organizó un operativo de asistencia. Se acercó una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil y efectivos de la Comisaría 1ª de Lomas.

La mujer fue rescatada con vida. Presentaba lesiones múltiples producto del terrible golpe del tren. El personal de Emergencias Lomas la trasladó de urgencia al Hospital Gandulfo.

Según señalaron testigos, se habría tratado de un intento de suicidio, ya que habrían visto a la mujer arrojándose a las vías cuando el tren ingresaba a la estación.

A raíz del accidente, el Tren Roca empezó a sufrir demoras, ya que el servicio tuvo que continuar por vías alternativas por casi una hora.

