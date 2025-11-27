viernes 28 de noviembre de 2025
Escribinos
27 de noviembre de 2025
Tragedia.

Una mujer de Lomas de Zamora, entre las víctimas del micro que volcó en Ruta 2

María Magdalena Fernández viajaba a Mar del Plata y perdió la vida en el terrible accidente ocurrido en Mar Chiquita. Era muy querida en Lomas de Zamora.

Así quedó el micro tras el accidente.

Así quedó el micro tras el accidente.

La tragedia del micro que volcó camino a Mar del Plata dejó un triste saldo de dos personas fallecidas. Una de las personas que perdieron la vida es una mujer de Lomas de Zamora.

El accidente ocurrió en la Ruta 2. El micro perdió el control en el kilómetro 325 a la altura de General Pirán, siguió de largo en una curva y terminó volcando. Aparentemente, el chofer se habría quedado dormido. La consecuencia fue devastadora.

Lee además
El accidente ocurrió dentro de la estación de Lomas de Zamora.
Conmoción.

Una mujer fue atropellada por el tren en Lomas y sobrevivió de milagro
Los cuatros libros se imprimieron y están siendo entregados en diferentes lugares.
Sueños que se cumplen.

Ambiente e inclusión: el novedoso proyecto de la Secundaria Nº40 de Lomas

El micro terminó destruido, decenas de personas resultaron heridas y dos personas murieron. Entre las fallecidas estaba María Madgalena Fernández, quien era muy conocida en Lomas de Zamora.

María Magdalena Fernández, la víctima de Lomas de Zamora

maria magdalena fernandez
María Magdalena Fernández era muy querida en Lomas de Zamora.

María Magdalena Fernández era muy querida en Lomas de Zamora.

La mujer era Técnica en Minoridad y Familia en Lomas y muchos la destacaban como una ferviente militante peronista, reconocida por su participación en actividades sociales y políticas en el distrito.

Al momento del accidente, Fernández viajaba junto a varios compañeros hacia el Congreso de Hábitat Popular que se iba a realizar en la ciudad de Mar del Plata. Una de sus acompañantes, Mónica Mendoza, fue la otra víctima fatal que dejó el terrible vuelco del micro.

“Despedimos con tristeza a una colega comprometida con el Colegio Profesional, con su labor y con la militancia apasionada por aquellas causas que nos unen como colectivo profesional”, expresaron desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora.

A su vez, desde la Corriente Peronista 12 de Abril, de la cual María Magdalena formaba parte, afirmaron sentir un “inabarcable dolor” por su muerte. “Hoy es un día trágico para nuestra organización y para la militancia peronista de la patria”, sostuvieron.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer fue atropellada por el tren en Lomas y sobrevivió de milagro

Ambiente e inclusión: el novedoso proyecto de la Secundaria Nº40 de Lomas

La mujer que mató a su pareja y confesó, ahora pide la excarcelación

Clima: a qué hora se esperan las lluvias y el granizo en Lomas de Zamora

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Terminó el juicio en Lomas de Zamora por el crimen de Gustavo Romero, el comisario de la Policía Bonaerense asesinado en Banfield.
Condena.

Perpetua para los motochorros que asesinaron a un comisario en Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield, hasta el momento, no podrá sumar refuerzos.
En problemas.

A Banfield le cayó otra inhibición y agrava su situación para el mercado de pases