Una mujer de Lomas de Zamora, entre las víctimas del micro que volcó en Ruta 2

La tragedia del micro que volcó camino a Mar del Plata dejó un triste saldo de dos personas fallecidas. Una de las personas que perdieron la vida es una mujer de Lomas de Zamora.
María Magdalena Fernández viajaba a Mar del Plata y perdió la vida en el terrible accidente ocurrido en Mar Chiquita. Era muy querida en Lomas de Zamora.
La tragedia del micro que volcó camino a Mar del Plata dejó un triste saldo de dos personas fallecidas. Una de las personas que perdieron la vida es una mujer de Lomas de Zamora.
El accidente ocurrió en la Ruta 2. El micro perdió el control en el kilómetro 325 a la altura de General Pirán, siguió de largo en una curva y terminó volcando. Aparentemente, el chofer se habría quedado dormido. La consecuencia fue devastadora.
El micro terminó destruido, decenas de personas resultaron heridas y dos personas murieron. Entre las fallecidas estaba María Madgalena Fernández, quien era muy conocida en Lomas de Zamora.
La mujer era Técnica en Minoridad y Familia en Lomas y muchos la destacaban como una ferviente militante peronista, reconocida por su participación en actividades sociales y políticas en el distrito.
Al momento del accidente, Fernández viajaba junto a varios compañeros hacia el Congreso de Hábitat Popular que se iba a realizar en la ciudad de Mar del Plata. Una de sus acompañantes, Mónica Mendoza, fue la otra víctima fatal que dejó el terrible vuelco del micro.
“Despedimos con tristeza a una colega comprometida con el Colegio Profesional, con su labor y con la militancia apasionada por aquellas causas que nos unen como colectivo profesional”, expresaron desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora.
A su vez, desde la Corriente Peronista 12 de Abril, de la cual María Magdalena formaba parte, afirmaron sentir un “inabarcable dolor” por su muerte. “Hoy es un día trágico para nuestra organización y para la militancia peronista de la patria”, sostuvieron.