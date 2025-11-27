Una mujer de Lomas de Zamora, entre las víctimas del micro que volcó en Ruta 2

La tragedia del micro que volcó camino a Mar del Plata dejó un triste saldo de dos personas fallecidas. Una de las personas que perdieron la vida es una mujer de Lomas de Zamora .

El accidente ocurrió en la Ruta 2 . El micro perdió el control en el kilómetro 325 a la altura de General Pirán, siguió de largo en una curva y terminó volcando . Aparentemente, el chofer se habría quedado dormido. La consecuencia fue devastadora.

El micro terminó destruido, decenas de personas resultaron heridas y dos personas murieron. Entre las fallecidas estaba María Madgalena Fernández , quien era muy conocida en Lomas de Zamora.

La mujer era Técnica en Minoridad y Familia en Lomas y muchos la destacaban como una ferviente militante peronista, reconocida por su participación en actividades sociales y políticas en el distrito.

Al momento del accidente, Fernández viajaba junto a varios compañeros hacia el Congreso de Hábitat Popular que se iba a realizar en la ciudad de Mar del Plata. Una de sus acompañantes, Mónica Mendoza, fue la otra víctima fatal que dejó el terrible vuelco del micro.

“Despedimos con tristeza a una colega comprometida con el Colegio Profesional, con su labor y con la militancia apasionada por aquellas causas que nos unen como colectivo profesional”, expresaron desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora.

A su vez, desde la Corriente Peronista 12 de Abril, de la cual María Magdalena formaba parte, afirmaron sentir un “inabarcable dolor” por su muerte. “Hoy es un día trágico para nuestra organización y para la militancia peronista de la patria”, sostuvieron.