miércoles 03 de junio de 2026
Escribinos
3 de junio de 2026
Recomendado.

Los cuentos de Roberto Fontanarrosa salen a escena en Lomas de Zamora

El grupo Los Sandrinis presenta una selección de cuentos de Roberto Fonatarrosa en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora.

Los cuentos de Roberto Fontanarrosa salen a escena en Lomas de Zamora.

Los cuentos de Roberto Fontanarrosa salen a escena en Lomas de Zamora.

“Somos todos actores de la zona sur, el grupo tiene más de 20 integrantes y esta vez vamos a actuar diez”, le cuenta Néstor Moreno, director y actor del grupo, a La Unión.

Lee además
Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, juntos. 
Sobre las tablas.

Llega al teatro "Secreto en la montaña", con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe
Nazareno Casero, en teatro con Bebé Reno. 
Sobre las tablas.

Nazareno Casero protagoniza la versión en teatro de la serie Bebé Reno

Además del director de la obra, actuarán Laura Zappa, Juan Muzio, Alan Pérez, Angélica Magallanes, Silvana Volpe, Antonella Souto, Elda Varela, Gustavo Vela, Mariana Tallarico y Nacho Moreno.

image
Los cuentos de Fontanarrosa.

Los cuentos de Fontanarrosa.

“Hace cuatro años que estamos con este espectáculo. En cada función vamos haciendo cuentos distintos, los vamos renovando. Tomados cuentos de distintos libros. A todos nos encanta Fontanarrosa”, adelanta.

Entre otros cuentos de Roberto Fonatanarrosa, estarán en eescena “El Ñoqui”, “El cielo de los argentinos”, “No sé si he sido claro” y “El verde con botones dorados”.

Fontanarrosa y su característico estilo

El estilo de los cuentos de Roberto Fontanarrosa se caracteriza por su maestría en el uso del lenguaje coloquial, el humor absurdo, la ironía y la sátira.

El escritor rosarino apelaba a la cultura popular para retratar los usos, costumbres y códigos de la sociedad argentina. También aparecen en sus cuentos personales reconocibles, como hinchas apasionados, chantas y otros arquetipos urbanos.

Temas
Seguí leyendo

Llega al teatro "Secreto en la montaña", con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe

Nazareno Casero protagoniza la versión en teatro de la serie Bebé Reno

"Silvia", la obra de teatro del lomense Nelson Valente, regresa a escena

Quién es Alejandra Majluf, la nueva participante de Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Wanda Nara perdió un juicio con Mauro Icardi.  video
Todo mal.

Wanda Nara perdió un juicio millonario contra Mauro Icardi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Alejandra Majluf, en Gran Hermano.  video
Unas fichas.

Quién es Alejandra Majluf, la nueva participante de Gran Hermano