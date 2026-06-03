Los cuentos de Roberto Fontanarrosa salen a escena en Lomas de Zamora.

La compañía Los Sandrinis sale a escena el sábado y el domingo en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora con “Historias que nos Habitan. Roberto Fontanarrosa y otros cuentos”, un espectáculo donde a las tablas a algunas narraciones del recordado escritor rosarino.

“Somos todos actores de la zona sur, el grupo tiene más de 20 integrantes y esta vez vamos a actuar diez”, le cuenta Néstor Moreno, director y actor del grupo, a La Unión.

Sobre las tablas. Nazareno Casero protagoniza la versión en teatro de la serie Bebé Reno

Sobre las tablas. Llega al teatro "Secreto en la montaña", con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe

Además del director de la obra, actuarán Laura Zappa, Juan Muzio, Alan Pérez, Angélica Magallanes, Silvana Volpe, Antonella Souto, Elda Varela, Gustavo Vela, Mariana Tallarico y Nacho Moreno.

“Hace cuatro años que estamos con este espectáculo. En cada función vamos haciendo cuentos distintos, los vamos renovando. Tomados cuentos de distintos libros. A todos nos encanta Fontanarrosa”, adelanta.

Entre otros cuentos de Roberto Fonatanarrosa, estarán en eescena “El Ñoqui”, “El cielo de los argentinos”, “No sé si he sido claro” y “El verde con botones dorados”.

Fontanarrosa y su característico estilo

El estilo de los cuentos de Roberto Fontanarrosa se caracteriza por su maestría en el uso del lenguaje coloquial, el humor absurdo, la ironía y la sátira.

El escritor rosarino apelaba a la cultura popular para retratar los usos, costumbres y códigos de la sociedad argentina. También aparecen en sus cuentos personales reconocibles, como hinchas apasionados, chantas y otros arquetipos urbanos.