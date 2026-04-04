Llega al teatro "Secreto en la montaña", con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe

“Secreto en la montaña” llega al teatro con las actuaciones de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe , bajo la dirección de Javier Daulte , con la historia que desde el cine marcó a una generación y ahora adaptada en una ambiciosa producción nacional.

La obra se estrenará el próximo 7 de mayo en el Multiteatro. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de PLATEANET y en la boletería del teatro.

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Junto a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe , el elenco se completa con Laura Paredes y Roberto Castro, dos figuras clave de la escena que aportan solidez y profundidad a esta puesta en escena.

Amor prohibido, tensión emocional y una sensibilidad que atraviesa se combinan para construir una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana.

Ambientada en el interior profundo de Estados Unidos, la obra narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena. “No te vas a enamorar de quien quieras” resuena como una sentencia que marca de manera irreversible el destino de ambos.

La dirección de Javier Daulte aporta su reconocida capacidad para articular profundidad dramática, ritmo narrativo y una mirada sensible sobre emociones extremas, sin perder cercanía con el público.