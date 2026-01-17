"Papa X Dos", con Benjamín Vicuña y Celeste Cid, llega a Prime Video

"Papa X Dos", una película en clave de comedia familiar dirigida por Hernán Guerschuny y protagonizada por Benjamín Vicuña y Celeste Cid , luego de su paso por las salas de cine se sumó al catálogo de la plataforma Prime Video .

Se suman al elenco de la película Lucas Akoskin, María Gracia Omegna, Tati Fernández, Sergio Freire, Julieta Poggio, Sebastián Wainraich, Homero Pettinato, Eugenia Guerty y Pablo Fábregas.

Vintage. Moria Casán recordó la noche en la que Vicuña la encaró en un boliche

Sobre las tablas. Lamothe y Vicuña protagonizan "Secreto de la montaña" en el teatro

La trama se centra en Santiago, interpretado por Benjamín Vicuña , un hombre que cree haber encontrado, por fin, la relación ideal con Ana ( Celeste Cid ), su pareja actual. Todo parece marchar sobre ruedas, hasta que una inesperada noticia cambia por completo el rumbo de sus planes: Ana está embarazada. Pero hay un giro más.

El padre del futuro bebé no es él, sino Pancho (Lucas Akoskin), expareja de Ana, con quien ella tuvo un breve reencuentro. Contra todos los pronósticos y en un gesto que mezcla amor, coraje y desorientación, Santiago decide quedarse a su lado y formar parte de esta familia tan singular.

image Benjamín Vicuña y Celeste Cid, en escena.

Lo que parecía una situación ya lo suficientemente complicada, se intensifica cuando Pancho, el ex, se instala en la misma casa para participar del embarazo y compartir ese momento.

Así, lo que comienza como una convivencia incómoda, pronto se transforma en una batalla de egos, celos y afectos, donde cada uno intentará ganarse el lugar más cercano al corazón de Ana.