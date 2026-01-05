lunes 05 de enero de 2026
Vintage.

Moria Casán recordó la noche en la que Benjamín Vicuña la encaró en un boliche

En una picante entrevista en El Trece, Moria Casán mandó al frente a Benjamín Vicuña y ventiló lo que le dijo al verla en el VIP de una disco.

Moria Casán y Benjamín Vicuña. 

Benjamín Vicuña debuta como conductor en The Balls, en las tardes de El Trece y, en una entrevista picante con Moria Casán, el actor chileno quedó en medio de una vieja anécdota que desempolvó “La One” sobre un encuentro en un boliche.

“Me acuerdo que la última vez que nos vimos personalmente, debe haber sido algún evento, hace añares... Estabas con Manguera, nuestro amigo. Estábamos en una disco y nos encontramos. Nos encontramos una noche así muy movida. Yo estaba en un VIP bailando música electrónica. Llegan ustedes dos, que eran dos piratones”, empezó Moria Casán.

“Yo no sé con quiénes estaban. No sé con quiénes estaban en ese momento, pero me acuerdo de una cosa tuya. ‘Hola, Moria, ¿cómo estás? Qué lindo lugar, ¿por qué son tan lindas?”, reveló.

Moria Casán puso contra la cuerdas a Benjamín Vicuña

Y La One siguió: “Cómo puede ser que tengan mujeres tan lindas estaban… Estaban los dos que parecían picaflores y todo, pero me mata porque él me dijo eso. Muy gentil, muy caballero, por qué son tan lindas las argentinas. Estaban divinos con Manguera”.

Además, La One confesó en su programa de El Trece: “¿Sabés una cosa? Que yo a Manguera me lo chapé. Nunca se supo”, disparó para sorpresa de todos.

Luego de la entrevista con Moria Casán, Benjamín Vicuña debuta en El Trece.

“Porque hacíamos Doble Vida. Claro. La famosa serie en la que yo hacía la madame de una casa de citas y él tenía una historia y creo que fue la primera que lo besó en la Argentina. Después ahí empezaron un montón de romances y todo pero bueno todo especial”, cerró.

Mientras tanto, The Balls, un ciclo de juegos que ocupará el horario que deja vacante Ahora Caigo, de Darío Barassi, comenzará este lunes 5 desde las 18:30 y será el actor Benjamín Vicuña quien estará a cargo de la conducción del ciclo.

Juana Viale, sin vueltas. 
¿Qué onda?

Juana Viale reveló el verdadero motivo por el cual nunca se casó

