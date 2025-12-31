miércoles 31 de diciembre de 2025
Escribinos
31 de diciembre de 2025
Sin vueltas.

Moria Casán fue lapidaria con Evangelina Anderson: "Está rota"

Con su estilo habitual, Moria Casán habló de Evangelina Anderson y de su separación con Martín Demichelis en medio de los rumores con Ian Lucas.

Moria Casán y Evangelina Anderson.&nbsp;

Moria Casán y Evangelina Anderson. 

Moria Casán fue letal contra Evangelina Anderson en su programa en El Trece a e hizo referencia directa a la ruptura con Martín Demichelis: “Yo creo que esta chica está destrozada desde que la dejaron”. “No la veo bien. No se nota tanto porque ella es muy mona, pero está rota por dentro”, sentenció la conductora.

Lee además
Ian Lucas y Evangelina Anderson. 
¿Qué onda?

Qué dijo Ian Lucas ante una pregunta picante sobre Evangelina Anderson
Wanda Nara y Evangelina Anderson, con buena onda. 
A full.

El comentario subido de tono de Wanda por las fotos de Evangelina Anderson en bikini

La opinión de Moria Casán sobre Evangelina Anderson

Y hasta elaboró una picante teoría que afecta a las parejas de famosos que viven en el exterior pero que, luego de varios años, regresan a la Argentina.

“Una está allá y no tiene muchas opciones de ocio, el marido por ahí tiene amantes y cuando llegan acá todo el mundo se separa. No hay con qué darle”, sentenció Moria Casán.

ian
Ian Lucas y Evangelina Anderson, en la mirada de Moria Casán.

Ian Lucas y Evangelina Anderson, en la mirada de Moria Casán.

Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis luego de 18 años de relación y tres hijos en común. Ahora, ambos se muestran solteros pero siguen los rumores presentes.

A ella la vincularon sentimentalmente con Ian Lucas, su compañero de MasterChef Celebrity y, a pesar de las indirectas que se lanzan a través de las redes sociales, por el momento ninguno de los dos confirmó esta incipiente relación.

Temas
Seguí leyendo

Qué dijo Ian Lucas ante una pregunta picante sobre Evangelina Anderson

El comentario subido de tono de Wanda por las fotos de Evangelina Anderson en bikini

El picante ida y vuelta entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Evangelina Anderson aclaró sus vínculos con Ian Lucas y Martín Demichelis

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lali Espósito no para. 
¿Qué onda?

La insólita crítica de una consagrada actriz a Lali Espósito

Las más leídas

Te Puede Interesar

Entregaron 115 canastas con productos navideños y más de 80 para el Año Nuevo en Temperley. 
Solidaridad.

Trabajar en red, la clave para sostener el comedor Amparo de los Niños de Temperley