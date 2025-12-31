Moria Casán fue lapidaria con Evangelina Anderson: "Está rota"

Moria Casán y Evangelina Anderson.

Desde su separación con Martín Demichelis hace varios meses, Evangelina Anderson fue vinculada a varios famosos, pero un rumor se destacó entre los demás fue con el banfileño Ian Lucas, mientras que Moria Casán opinó sobre este tema con picante estilo.

Moria Casán fue letal contra Evangelina Anderson en su programa en El Trece a e hizo referencia directa a la ruptura con Martín Demichelis: “Yo creo que esta chica está destrozada desde que la dejaron”. “No la veo bien. No se nota tanto porque ella es muy mona, pero está rota por dentro”, sentenció la conductora.

La opinión de Moria Casán sobre Evangelina Anderson Y hasta elaboró una picante teoría que afecta a las parejas de famosos que viven en el exterior pero que, luego de varios años, regresan a la Argentina.

“Una está allá y no tiene muchas opciones de ocio, el marido por ahí tiene amantes y cuando llegan acá todo el mundo se separa. No hay con qué darle”, sentenció Moria Casán.

ian Ian Lucas y Evangelina Anderson, en la mirada de Moria Casán. Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis luego de 18 años de relación y tres hijos en común. Ahora, ambos se muestran solteros pero siguen los rumores presentes. A ella la vincularon sentimentalmente con Ian Lucas, su compañero de MasterChef Celebrity y, a pesar de las indirectas que se lanzan a través de las redes sociales, por el momento ninguno de los dos confirmó esta incipiente relación.

