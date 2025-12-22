Evangelina Anderson aclaró sus vínculos con Ian Lucas y Martín Demichelis

Evangelina Anderson enfrentó las versiones que la relacionaban nuevamente con su ex y padre de sus hijos, Martín Demichelis, y también se refirió los rumores de romance con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity , con quien se la viene vinculando en las últimas semanas.

La participante de MasterChef Celebrity dio su testimonio a través de un mensaje que leyó al aire Karina Iavícoli en Infama, en América TV, y además, habló del vínculo que mantiene con Ian Lucas .

En el ciclo conducido por Marcela Tauro, Iavícoli introdujo el tema y aseguró que le escribió a la protagonista para confirmar o desmentir la noticia.

“Siempre hay que chequear con los protagonistas. Oliver (Quiroz) trajo el dato y yo le escribí a Evangelina para consultarle”, dijo la periodista al aire.

Evangelina Anderson, entre Ian Lucas y Martín Demichelis

Según relató Iavícoli en Infama, la respuesta de Evangelina Anderson fue tajante respecto a una supuesta reconciliación con Martín Demichelis.

“‘¿Eh? ¿Y eso? Ni loca volvería con Demichelis”, leyó al aire. Luego, Evangelina aclaró la supuesta vuelta con su ex tras la difusión de una foto familiar que circuló los últimos días. “Que estemos separados no significa que no podamos llevarnos bien por nuestros hijos. Tenemos tres”, explicó Anderson.

ian Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Por otra parte, fue consultada sobre su vínculo con el banfileño Ian Lucas y el porqué de su distanciamiento en redes sociales con el youtuber.

“Le pregunté por qué se habían dejado de seguir y me dijo que fue algo acordado, en tono de broma, para ver si el tema se reactivaba. ‘Ian es lo más’”, contó la panelista.

Luego de escuchar las declaraciones, Marcela Tauro sumó su propia lectura en el estudio y deslizó su opinión sobre la respuesta de Anderson y fue directa: “Está blanqueando”.