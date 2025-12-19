viernes 19 de diciembre de 2025
Escribinos
19 de diciembre de 2025
A full.

Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity: "Mi amor"

En medio de los rumores de romance, Evangelina Anderson picanteó a Ian Lucas en vivo en MasterChef Celebrity frente a todos los participantes.

Evangelina Anderson le tiró onda a Ian Lucas.&nbsp;

Evangelina Anderson le tiró onda a Ian Lucas. 

El ex futbolista Claudio “El Turco” Husaín fue el primero en bromear al respecto al gritarle desde el balcón al influencer sobre los rumores que circulan sobre él. Eva recogió el guante y le preguntó a Ian “si es cierto que está viviendo un romance”.

Lee además
Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity. 
¡Ups!

El picante cruce de Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity
Ian Lucas y Evangelina Anderson.
¡Ups!

El picante comentario de Ian Lucas al ver a Evangelina Anderson en bikini
Embed

Ian Lucas se hizo el desentendido, no respondió y nada más miró hacia las cámaras para asegurar que los participantes que se encontraban en el balcón estaban tratando de “distraerlo”.

Evangelina Anderson fue por más minutos después al darle un consejo de cocina a Ian Lucas. “Acordate de tamizarlo, mi amor”, le recomendó la modelo al youtuber.

Ian solo se limitó a responder con una tímida sonrisa. En la entrevista, se mostró sorprendido por “el cariño que hay” y no quiso hacer declaraciones acerca de su vida privada.

image
Evangelina Anderson lo pincho a Ian Lucas.

Evangelina Anderson lo pincho a Ian Lucas.

Qué pasó entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Los rumores sobre un romance comenzaron a circular a partir de gestos y actitudes que se vieron en público más allá de la participación en Masterchef Celebrity.

Además, se viralizó un video en el que parecían besarse en un boliche, y eso, acompañado de mensajes cariñosos en redes sociales, alimentó aún más las especulaciones.

Temas
Seguí leyendo

El picante cruce de Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

El picante comentario de Ian Lucas al ver a Evangelina Anderson en bikini

La inesperada dedicatoria de Momi Giardina en Masterchef Celebrity

La charla de Ian Lucas y Wanda sobre los rumores con Evangelina Anderson

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
María Eugenia Rito, en otra. 
¡Ups!

El rebusque de María Eugenia Ritó en las redes sociales: "Califico tu..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

La sede del Centro de Panaderos de Cuartel IX queda ubicado en Amberes 1591 (Lomas).
Balance positivo.

Panaderos de Cuartel IX: trabajo solidario en Lomas y apoyo constante a los vecinos durante el 2025

Por  Damián Grassi