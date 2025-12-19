Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity: "Mi amor"

Los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson ya circulan al aire en Masterchef Celebrity Argentina y todos los participantes se animan a bromear con el tema. Mientras que momento picante ocurrió este jueves entre el banfileño y la modelo.

El ex futbolista Claudio “El Turco” Husaín fue el primero en bromear al respecto al gritarle desde el balcón al influencer sobre los rumores que circulan sobre él. Eva recogió el guante y le preguntó a Ian “si es cierto que está viviendo un romance”.

¡Ups! El picante comentario de Ian Lucas al ver a Evangelina Anderson en bikini

Ian Lucas se hizo el desentendido, no respondió y nada más miró hacia las cámaras para asegurar que los participantes que se encontraban en el balcón estaban tratando de “distraerlo”.

Evangelina Anderson fue por más minutos después al darle un consejo de cocina a Ian Lucas. “Acordate de tamizarlo, mi amor”, le recomendó la modelo al youtuber.

Ian solo se limitó a responder con una tímida sonrisa. En la entrevista, se mostró sorprendido por “el cariño que hay” y no quiso hacer declaraciones acerca de su vida privada.

image Evangelina Anderson lo pincho a Ian Lucas.

Qué pasó entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Los rumores sobre un romance comenzaron a circular a partir de gestos y actitudes que se vieron en público más allá de la participación en Masterchef Celebrity.

Además, se viralizó un video en el que parecían besarse en un boliche, y eso, acompañado de mensajes cariñosos en redes sociales, alimentó aún más las especulaciones.