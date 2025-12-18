jueves 18 de diciembre de 2025
El picante comentario de Ian Lucas al ver a Evangelina Anderson en bikini

Evangelina Anderson compartió una serie de fotos en bikini en Instagram y el banfileño Ian Lucas reaccionó de inmediato, alimentado los rumores de romance.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Desde un entorno al aire libre y al borde de la pileta, Evangelina Anderson posó con una bikini blanca de inspiración boho chic que no pasó desapercibida entre sus seguidores en las redes sociales.

image
Ian Lucas comentó una publicación de Evangelina Anderson.

De todos modos, el detalle que más llamó la atención fue la reacción de Ian Lucas, su compañero en Masterchef Celebrity y con quien se la vincula dese hace unas semanas.

El youtuber le dejó un simple, pero contundente “Que linda...” en los comentarios de Instagram, lo que muchos interpretaron como una declaración y avivó los rumores de romance.

Ian Lucas y Evangelina Anderson, en medio de rumores

Al margen del comentario de Ian Lucas, la publicación fue un furor en Instagram y se plagó de likes y elogios de los miles de seguidores de la modelo.

Ian Lucas y Evangelina Anderson comparten las cocinas de MasterChef Celebrity en Telefe y los rumores aseguran que comenzó un romance entre ellos.

Esto se alimenta por las publicaciones que compartieron en las redes sociales, incluso circuló una foto de ambos en la terraza del banfileño.

image
Evangelina Anderson compartió fotos en bikini.

El traje de baño elegido por Evangelina Anderson es un clásico dos piezas, pero con detalles. El modelo tiene relieve de arabescos y un aire bohemio que lo convierte en el favorito de la temporada.

El corpiño es triangular y la bombacha es colaless, cavada y tiro alto. Para completar el look, sumó anteojos de sol de marco metálico fino y vidrios color ámbar.

