El picante comentario de Ian Lucas al ver a Evangelina Anderson en bikini

Evangelina Anderson compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en bikini adelantando los modelos que serán furor en el verano 2026 y el banfileño Ian Lucas hizo un picante comentario, en medio de los rumores de romance entre ambos.

Desde un entorno al aire libre y al borde de la pileta, Evangelina Anderson posó con una bikini blanca de inspiración boho chic que no pasó desapercibida entre sus seguidores en las redes sociales.

Es el amor. Pamela Anderson dio detalles sobre su romance fugaz con Liam Neeson

¿Qué onda? La charla de Ian Lucas y Wanda sobre los rumores con Evangelina Anderson

De todos modos, el detalle que más llamó la atención fue la reacción de Ian Lucas, su compañero en Masterchef Celebrity y con quien se la vincula dese hace unas semanas.

El youtuber le dejó un simple, pero contundente “Que linda...” en los comentarios de Instagram, lo que muchos interpretaron como una declaración y avivó los rumores de romance.

Ian Lucas y Evangelina Anderson, en medio de rumores

Al margen del comentario de Ian Lucas, la publicación fue un furor en Instagram y se plagó de likes y elogios de los miles de seguidores de la modelo.

Ian Lucas y Evangelina Anderson comparten las cocinas de MasterChef Celebrity en Telefe y los rumores aseguran que comenzó un romance entre ellos.

Esto se alimenta por las publicaciones que compartieron en las redes sociales, incluso circuló una foto de ambos en la terraza del banfileño.

image Evangelina Anderson compartió fotos en bikini.

El traje de baño elegido por Evangelina Anderson es un clásico dos piezas, pero con detalles. El modelo tiene relieve de arabescos y un aire bohemio que lo convierte en el favorito de la temporada.

El corpiño es triangular y la bombacha es colaless, cavada y tiro alto. Para completar el look, sumó anteojos de sol de marco metálico fino y vidrios color ámbar.