Es el amor.

Pamela Anderson dio detalles sobre su romance fugaz con Liam Neeson

Pamela Anderson contó en una reciente entrevista cómo fue su romance con Liam Neeson, compañero de elenco en la película “La pistola desnuda”.

Pamela Anderson y Liam Neeson, a los besos.

Pamela Anderson y Liam Neeson, a los besos. 

"Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de filmar", reveló Pamela Anderson a la revista especializada.

Los rumores entre Pamela Anderson y Liam Neeson

La actriz agregó que pasaron una semana íntima juntos en su casa en Nueva York y que incluso sus familiares acudieron de visita a la pareja.

La pareja fue a cenar "a un pequeño restaurante francés donde me presentó como la 'futura Sra. Neeson'", aseguró la actriz canadiense. Mientras que luego de esa semana, cada uno siguió su camino para trabajar en otros proyectos.

Pamela Anderson y Liam Neeson.

Pamela Anderson y Liam Neeson.

Anderson y Neeson generaron rumores de un romance tras su trabajo el verano pasado en 'The Naked Gun', aunque luego se supo que todo formó parte de un truco para promocionar el filme que ambos protagonizan.

"Siempre me reía cuando la gente pensaba: 'Oh, eso es un truco publicitario'. Yo pensaba: '¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales'", explicó.

Aun así, la actriz afirmó que actualmente recibe el apoyo de Neeson, a quien considera su mejor amigo. "Estoy segura de que siempre estaremos presentes en la vida del otro", dijo a People.

“La pistola desnuda” es una secuela o un reinicio de la franquicia, protagonizada por Liam Neeson como Frank Drebin Jr., el hijo del icónico personaje, junto a Pamela Anderson y otros actores, estrenada en buena parte del globo en agosto de 2025.

Las escenas siguen ofreciendo el humor absurdo y parodias característicos de la saga original, con dirección de Akiva Schaffer y producción de Seth MacFarlane, centrada en la investigación de un crimen tecnológico.

