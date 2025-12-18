Un Festival por la Memoria en Temperley reunirá música, teatro y reflexión

El colectivo Temperley Tiene Memoria realizará este domingo 21 de diciembre un Festival por la Memoria en donde ofrecerá distintos espectáculos artísticos y testimonios referidos a uno de los momentos más oscuros de la historia argentina: la última dictadura militar. Además, estará a disposición la clásica feria de emprendedores.

Patricia Rodríguez , integrante de Temperley Tiene Memoria, dialogó con el Diario La Unión y detalló que el festival se hará de 11 a 20.30 y se llevará a cabo en la Plaza Colón de Temperley, espacio público ubicado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí.

A lo largo de la jornada, distintos artistas lomenses dirán presente para demostrar su talento y, además, homenajear mediante el tango, el rock, el folklore y la música melódica a todas las víctimas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas durante la última Dictadura Militar ocurrida en el país entre 1976 y 1983.

El arte y la memoria se unen en Temperley

Alfredo Lafuente Banda, el dúo Gabriel y Emilio, Alarcón y los del Hielo, Noche Negra y La Perla Bohemia son los conjuntos que estarán brindando sus respectivos shows en la Plaza Colón. Como si eso fuera poco, un grupo de vecinos de Lomas que crearon un teatro comunitario llamado Fueguitos del Sur darán un espectáculo y compartirán con los asistentes algunos juegos.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada será, sin dudas, el testimonio que compartirán José Luis Heller y su esposa Mónica Graciela Candelero, quienes lograron sobrevivir luego de heber estado secuestrados en “El Vesubio”, un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. “Sus palabras serán alusivas a aquellos años grises que vivió Argentina”, destacó Patricia.

“Como ya es una costumbre. el colectivo Temperley Tiene Memoria cierra el año con un Festival por la Memoria para tener siempre presente aquello que ocurrió y que nunca más debe pasar. Las nuevas generaciones deben conocer la historia de nuestro país, ojalá contemos con muchos vecinos”, acotó Rodríguez.

Además, estará a disposición la clásica feria de emprendedores, donde artesanos de la zona aprovechan el espacio para vender sus productos y generar un ingreso económico. La feria ya es un clásico en la Plaza Colón y se destaca por ofrecer una amplia variedad de rubros.

La feria de emprendedores estará presente en el Festival Por la Memoria que se hará en Temperley.

Para finalizar, Patricia adelantó que el próximo domingo 28 de diciembre harán una nueva feria de emprendedores, a la que se le sumará un brindis de fin de año que servirá para despedir el 2025 en comunidad.