En Banfield, la previa de Navidad se vive con dos ferias de emprendedores

El Club Cludias de Banfield se prepara para lo que será la feria especial de Navidad : la jornada se hará este domingo y ya tiene 111 puestos confirmados. Además, decidieron agregar otra fecha para el miércoles 24 de diciembre , con el objetivo de que más emprendedores puedan sumarse a la movida.

Josefina De Michelis , integrante del Club Cludias y quien está al frente de la organización de las ferias, se mostró muy feliz de encarar esta última parte del año con dos ferias pensadas para que los artesanos de la zona tengan la posibilidad de exponer sus creaciones y generar un ingreso económico.

La feria del domingo desarrollará de 14 a 20, mientras que la edición extra del miércoles 24 de diciembre se llevará a cabo de 10 a 14. El Club Cludias, ubicado en Rincón al 900 (esquina Campos), será la sede para ambas jornadas: la entrada es libre y gratuita .

Una gran cantidad de puestos estarán distribuidos por toda la institución. La variedad de emprendedores es una de las particularidades de las ferias del Club Cludias, y en las últimas dos ediciones de diciembre no será la excepción: indumentaria para infantes y adultos, alimentos, pastelería, calzados, lencería, accesorios, decoración, marroquinería, pastelería, sahumerios, maquillaje, tejidos, electrónica y artículos para mascotas, entre otros, son algunos de los stands que habrá a disposición de los asistentes.

4b0fd6ed-1227-484b-9bec-ecc74c14370a El Club Cludias de Banfield realiza ferias de emprendedores desde 2018.

“Por suerte, para el domingo tenemos todos los cupos agotados. Serán 111 los expositores que participarán de la feria, muchos de ellos felices por ser parte. Para la edición del 24 de diciembre, la que agregamos hace unos días, aún quedan puestos a disposición”, indicó Josefina.

La organizadora de las ferias admitió que aún la sorprende la manera en la que reaccionan los expositores una vez que son confirmados para ser parte de alguna de las ferias del Club Cludias: “Muchos se ponen felices de participar y eso me encanta, ojalá muchos más emprendedores nos elijan en 2026”.

Los vecinos que tengan algún emprendimiento y quieran ser parte de la feria del miércoles 24 de diciembre pueden contactarse mediante un WhatsApp al 1164941016 (Josefina) o por un mensaje directo a la cuenta de Instagram. Por esos medios se les notificará los detalles de la jornada y los valores de cada puesto.