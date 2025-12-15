La Bomba de Tiempo se suma al festival de Navidad en Lomas de Zamora

La Navidad se celebra en Lomas de Zamora con La Bomba de Tiempo.
Faltan pocos días para celebrar la Navidad. Pero antes, este sábado, el Municipio de Lomas de Zamora prepara una jornada solidaria con shows gratuitos en la Plaza Grigera para disfrutar en familia y una colecta de juguetes para que los chicos tengan su regalo en el arbolito. Desde las 17, tocarán La Bomba de Tiempo, Chala Rasta y Nonpalidece.
El show de La Bomba de Tiempo estaba planificado hace unos meses atrás, en el marco de los festejos por la primavera, pero tuvo que ser suspendido por la lluvia. Ahora será una gran oportunidad para disfrutar de este grupo argentino de percusión que se especializa en la improvisación mediante un sistema de más de 70 señas que el director utiliza para guiar a los músicos en escena. Un verdadero ritual de ritmo y baile, en tiempo real, con una experiencia única y dinámica.
Como parte del Festival Navidad en Comunidad, los vecinos podrán acercar un juguete nuevo o en buen estado que será donado a chicos y chicas de instituciones locales, a través de la campaña solidaria del Programa Compartir Lomas.
"La propuesta forma parte del calendario de celebraciones de fin de año con las que Lomas de Zamora reafirma su compromiso con la integración social, el acceso a la cultura y el trabajo conjunto con la comunidad. Esperamos a todos los vecinos y vecinas para compartir una tarde especial en familia", destacaron desde el Municipio.
Junto a ellos, estará Chala Rasta, histórica banda de reggae de Lomas que este 2025 cumplió 35 años de vida y dará su último show del año en la Grigera (Av. Hipólito Yrigoyen 8700) con la misma esencia de siempre. Las composiciones del grupo, entre otras temáticas, bucean en la igualdad de las clases sociales, la reivindicación de los pueblos originarios, el repudio a la violencia policial y a las dictaduras, el homenaje a los hijos de desaparecidos y una mirada crítica sobre el avance de la tecnología por sobre las relaciones humanas.