La Bomba de Tiempo se suma al festival de Navidad en Lomas de Zamora

Faltan pocos días para celebrar la Navidad . Pero antes, este sábado, el Municipio de Lomas de Zamora prepara una jornada solidaria con shows gratuitos en la Plaza Grigera para disfrutar en familia y una colecta de juguetes para que los chicos tengan su regalo en el arbolito. Desde las 17, tocarán La Bomba de Tiempo , Chala Rasta y Nonpalidece.

El show de La Bomba de Tiempo estaba planificado hace unos meses atrás, en el marco de los festejos por la primavera, pero tuvo que ser suspendido por la lluvia. Ahora será una gran oportunidad para disfrutar de este grupo argentino de percusión que se especializa en la improvisación mediante un sistema de más de 70 señas que el director utiliza para guiar a los músicos en escena. Un verdadero ritual de ritmo y baile, en tiempo real, con una experiencia única y dinámica.

Emoción y camaradería. Banfield encendió su árbol de Navidad con una celebración que unió a todo el barrio

Como parte del Festival Navidad en Comunidad , los vecinos podrán acercar un juguete nuevo o en buen estado que será donado a chicos y chicas de instituciones locales, a través de la campaña solidaria del Programa Compartir Lomas.

"La propuesta forma parte del calendario de celebraciones de fin de año con las que Lomas de Zamora reafirma su compromiso con la integración social, el acceso a la cultura y el trabajo conjunto con la comunidad. Esperamos a todos los vecinos y vecinas para compartir una tarde especial en familia", destacaron desde el Municipio.

Navidad con mucho reggae en Lomas de Zamora

1730989547625 Nonpalice cierra los festejos de Navidad en la Plaza Grigera.

El Municipio ya había anunciado días atrás la presentación de Nonpalidece, una de las bandas fundamentales del reggae argentino, surgida a mediados de los ’90 que suele convocar a una multitud. Todos sus shows realizados en Lomas fueron un éxito. Su música, cargada de mensajes positivos, conciencia social y una energía contagiosa, mantiene un vínculo sólido con distintas generaciones de seguidores.

Junto a ellos, estará Chala Rasta, histórica banda de reggae de Lomas que este 2025 cumplió 35 años de vida y dará su último show del año en la Grigera (Av. Hipólito Yrigoyen 8700) con la misma esencia de siempre. Las composiciones del grupo, entre otras temáticas, bucean en la igualdad de las clases sociales, la reivindicación de los pueblos originarios, el repudio a la violencia policial y a las dictaduras, el homenaje a los hijos de desaparecidos y una mirada crítica sobre el avance de la tecnología por sobre las relaciones humanas.