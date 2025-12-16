El nuevo Director Deportivo de Gimnasia La Plata eligió a Lanús como "modelo a seguir"

El fútbol argentino habla de Lanús . La conquista de la Copa Sudamericana en Asunción marcó otro hito importante en la historia del club. Desde hace años que se eligió un modelo de conducción y se respeta a rajatabla. Y los resultados están a la vista. Eso llamó la atención de muchos hinchas y dirigentes de otras instituciones que elogian la gestión de la institución de Cabrero y Guidi.

Germán Brunati, nuevo Director Deportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata, designado por la Comisión Directiva encabezada por el presidente Carlos Anacleto, impulsa el nuevo proyecto en el Lobo y puso a Lanús como ejemplo.

Gimnasia definió a Brunati como una persona “con una amplia trayectoria en scouting, gestión deportiva y análisis integral de estructuras formativas”. En diálogo con Doble Amarilla, explicó que “lo primero que tienen que definir los dirigentes es a qué quieren jugar, porque a partir de eso se arma el plantel y se elige el cuerpo técnico. El hincha tiene que sentirse representado por una idea”.

Para mí, Lanús o Defensa y Justicia, pero Lanús es el mejor por ejemplo de continuidad, tanto desde lo deportivo como desde lo político. Más allá de los resultados, sostienen una idea clara, apuestan a las divisiones inferiores y tienen un modelo definido.

Siendo más profundo, ahondó en que “tiene que haber una sola hoja de ruta. Puede haber urgencias por el resultado del fin de semana, pero el plan debe ser uno solo para todo el fútbol del club”.

Lanús, el club modelo a seguir

Consultado por el club que mejor aplica a su ideología, Germán Brunati indicó a “Lanús y Defensa y Justicia”, aunque reconoció que el Granate “es ejemplo por continuidad” a lo largo de los años.

“Para mí, Lanús o Defensa y Justicia, pero Lanús es el mejor por ejemplo de continuidad, tanto desde lo deportivo como desde lo político. Más allá de los resultados, sostienen una idea clara, apuestan a las divisiones inferiores y tienen un modelo definido”, sostuvo el Director Deportivo del Lobo.

En ese sentido, Brunati detalló que “Lanús demuestra que una asociación civil sin fines de lucro puede funcionar de manera profesional sin convertirse en una sociedad anónima. Si se quiere defender ese modelo, hay que trabajar como Lanús. En ese camino, dirigentes como Nicolás Russo, Alejandro Marón y Cristian Malaspina -presidente de Argentinos Juniors- deberían darles clases a muchos dirigentes del fútbol argentino”.

Gimnasia y Esgrima La Plata, a “años luz” de Lanús

Ese camino no se construye de la mañana a la noche. Son cimientos que tienen que levantarse para fortalecer las bases. Y el dirigente lo sabe. “(Gimnasia) está a años luz. Ya se dio el primer paso, pero ahora hay que dar otro y después otro más. No existen los atajos. Lanús tiene un camino recorrido de más de 20 años y empezó incluso desde la Segunda División, porque (Miguel Ángel) Russo descendió y ascendió siendo entrenador”, aseguró Brunati.

Finalmente, aseguró que los dirigentes de Lanús “tomaron decisiones sosteniendo procesos, incluso después de un descenso, lo que marca que hay un proyecto más allá de los resultados. Gimnasia hoy está lejos de ese modelo, aunque no guste decirlo, y el desafío es comenzar a transitar ese camino”.