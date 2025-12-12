El retiro de Diego Braghieri, el ex Lanús que fue tricampeón

El experimentado defensor Diego Braghieri , ex Lanús , comunicó su retiro del fútbol a los 38 años de edad. En el Granate fue tricampeón en el equipo dirigido por Jorge Almirón y el adiós definitivo lo hizo vistiendo la camiseta de Deportivo Madryn, equipo que milita en la Primera Nacional.

Braghieri fue integrante del Lanús tricampeón y finalista de la Copa Libertadores en 2017 . Se despidió en Deportivo Madryn , luego de un amplio recorrido en el fútbol argentino. En el Granate obtuvo el Torneo de Primera División, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina 2016, mientras que no pudo conseguir la Copa Libertadores en la cual Lanús cayó derrotado ante Gremio en la final.

El ex defensor central jugó en Lanús 182 partidos y convirtió 11 goles. Se despidió en Deportivo Madryn , donde arribó en 2024 y disputó una temporada en la Primera Nacional . Al no ser tenido en cuenta por Leandro Gracián , el entrenador, decidió seguir vinculado al club, formando parte del plantel que disputa la liga local de Fútbol Valle del Chubut.

El zaguero central contó que ya venía procesando la idea del retiro y confesó: "Ya todo el semestre se me vienen cruzando cosas en la cabeza. Me vengo preparando hace un par de años para el retiro. Era el momento”.

A su vez, reflexionó sobre su camino y todo lo aprendido. “Me tocó vivir cosas hermosas y cosas muy malas. Lo peor y lo más grande. Soy un agradecido porque en todo he aprendido, no solo en el deporte sino en la vida”, señaló. Y dejó una frase que resume su recorrido: “A lo mejor las cualidades no eran las indicadas, pero la cabeza y las ganas pueden con todo”.

Braghieri aprovechó para agradecer a su familia, sostén en todos sus años de carrera. “Ahora es disfrutar con la familia y agradecerles de corazón, porque ellos eran los primeros que estaban sufriendo”, expresó con emoción.

La carrera de Diego Braghieri con la consagración en Lanús

Diego Braghieri nació un 23 de febrero de 1987 en Las Parejas, Santa Fe. Inició su carrera en Rosario Central, donde realizó las divisiones inferiores y permaneció desde 2007 hasta 2011, luego tuvo su primer paso por Lanús desde 2011 hasta el 2012, vistió la camiseta de Arsenal de Sarandí desde 2012 hasta 2014, segunda etapa en el Granate desde el 2014 hasta el 2018, momento en el cual se marchó a Atlético Nacional de Colombia para jugar una temporada en el 2018. Desde el 2018 hasta el 2020 jugó en Tijuana de México, en San Lorenzo en el 2021, luego cumplió su tercer ciclo en Lanús desde 2021 hasta 2023 y llegó a Deportivo Madryn en 2024 para luego retirase en 2025.

Entre sus títulos se destacan la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013 con Arsenal de Sarandí; el campeonato de Primera División, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina con Lanús en 2016 y la Copa Colombia con Atlético Nacional en 2018.