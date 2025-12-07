Incertidumbre por el futuro del Laucha Acosta en Lanús: ¿dirige inferiores o se va?

A pesar de la felicidad por la obtención de la Copa Sudamericana, en Lanús surgió una polémica en las últimas horas: según Lanús Radio, el Laucha Acosta y su hermano Rodrigo Acosta no seguirían en el club.
En las últimas horas surgió el rumor de que Laucha Acosta y su hermano Rodrigo Acosta se irían de Lanús, por unos cambios en la estructura de fútbol del club.
Con el retiro del fútbol profesional, Lautaro siempre tuvo previsto integrarse al cuerpo técnico de su hermano, hoy por hoy entrenador de la Reserva. Sin embargo, desde la cúpula dirigencial tendrían planes que afectarían esto: el próximo técnico de la Reserva sería Román Martínez.
Si bien hay una idea de que el Laucha Acosta continúe en el club, aún no se llegó a un acuerdo. Una de las alternativas que baraja la dirigencia encabezada por Nicolás Russo es que Rodrigo Acosta dirija la séptima. La decisión lo agarró de sorpresa, según información de los periodistas Mariano Antico y Julián Fernández.
Otro de los ídolos que estará afectado por los cambios en la estructura de fútbol de Lanús es José Sand, quien actualmente dirige la séptima división pero, que, seguramente, pase a ser el entrenador de la sexta, la categoría que dejará vacante Román Martínez para hacerse cargo de la Reserva.