viernes 12 de junio de 2026
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12 de junio de 2026
A cargo del Municipio.

Lomas en modo Mundial: organizan jornadas recreativas en los barrios

A lo largo de este fin de semana habrá actividades temáticas para que vecinos y familias compartan la pasión por la Selección.

Ya empezamos a soñar con la cuarta estrella.

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Con el arranque del Mundial se vuelve a encender la ilusión de millones de argentinos por conquistar la cuarta Copa del Mundo. Para acompañar esta pasión que une a grandes y chicos, en distintos barrios de Lomas de Zamora habrá jornadas deportivas y recreativas organizadas por el Municipio.

Mundial en Comunidad es el nombre de la propuesta pensada para que vecinos y familias tengan la oportunidad de compartir el clima mundialista disfrutando de actividades gratuitas al aire libre. Durante este fin de semana largo realizarán encuentros el sábado en el Parque Diego Maradona de Fiorito (Recondo 1200), el domingo en la Plaza Santa Marta (Tavano 1602) y el lunes en el Centro Recreativo Evita de Albertina (Atenas y Montiel).

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Este finde habrá encuentros en Fiorito, Santa Marta y Albertina.

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Todas las jornadas comenzarán a las 13 y en cada lugar habrá juegos inflables y deportivos, shows en vivo de artistas locales, pantallas gigantes con videos especiales del Mundial, muestras de artes plásticas, feria de emprendedores y stands educativos y ambientales.

También se armarán espacios de encuentro con puffs, sillones y mesas para que los vecinos puedan compartir una merienda mientras disfrutan de las actividades. A todo esto se sumará un lugar especial para sacarse fotos con la réplica de la Copa del Mundo.

Tejen gorros, bufandas y chalecos para alentar a la Selección

Más de 300 vecinas de centros de jubilados se convirtieron en Tejedoras de la Comunidad y están haciendo gorros, bufandas y chalecos de Argentina para que chicos y chicas de los merenderos, jardines y hogares alienten a la Selección.

A través de Compartir Lomas, el programa que promueve la solidaridad y el trabajo en red, el Municipio entregó 300 kilos de lana y 250 agujas a referentes de 40 centros de jubilados para llevar a cabo la iniciativa pensada para que los pequeños también tengan ropa de abrigo en este invierno.

tejedoras lomas
El costado solidario del Mundial con las tejedoras de Lomas.

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