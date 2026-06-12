Finde en Lomas de Zamora: Laura Azcurra, Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora recibirán las visitas de Laura Azcurra, Valeria Stilman, Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes y Mike Chouhy , junto con propuestas de teatro, música, humor y espectáculos para los más bajitos.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes a las 21 Mariano Céspedez presenta su nuevo espectáculo “20 años de música”.

No te lo pierdas. Qenqo, con su sonido de rock crudo, presenta su nuevo disco

Seguro y decidido. El artista multifacético de Banfield que encontró en el arte su verdadero estilo de vida

En la misma sala, el sábado a las 21 llega el grupo Cuatro Vientos con “Música en la memoria”. El domingo a las 14 se presenta “Animalhadas”, para los más bajitos, y a las 20 sonará El Alboroto Percusión.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el viernes a las 21 sale a escena la obra “El placer de volver a verla”, con Miguel Ángel Sola y Mercedes Funes . El sábado a las 21 será el turno de Endos con su homenaje a Genesis.

Una propuesta para los más bajitos en Lomas de Zamora.

Mike Chouhy llega con su Stand Up “Ruido de Mate” el sábado a las 20 en “Santo Cumbión” con Ráfaga y Sombras. llega con suel sábado a las 20 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350. Luego, desde las 23, se arma una nueva edición delcon

El grupo Saratoga, “DeSgenerados musicales” del folklore, cumbia, baladas y rock, sonarán en vivo el sábado a las 21 en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074.

En el Teatro Maipú de Banfield se presenta el viernes a las 21 el cuarteto de cuerdas Ave Fénix con el espectáculo “Cuerdas Paralelas”. El domingo a las 18 sube a escena “Pim Pau”, una propuesta ideal para los más bajitos.

Teatro y música en vivo

Regresa “La Zapada del Refu”, donde todos pueden subirse a a escena tocar con su instrumento, el viernes desde las 22 a El Refugio de Banfield, Maipú 540.

El viernes desde las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, habrá jazz y tango en vivo con los grupos Los Cocineros del Swing y En Yunta.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado a las 21,30 sale a escena “Tita y Rodhesia”, la exitosa improvisación musical protagonizada por Laura Azcurra y Valeria Stilman.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonarán Los Vulnerables de Nora y el sábado será el turno de los clásicos de Flash Back.

En Mardorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, el viernes desde las 21 se arma otra edición de “Milonga Bajo la Parra”, con Reviradas Tango tocando en vivo.

“El sol se muere”, una obra con autoría y dirección de Nicolás Blandi, se presenta los domingos a las 19 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 Ine Crespo y Seba Dorso presenta hermosísimas canciones y arreglos a piano, guitarra, percusión y dos voces entrelazadisimas.