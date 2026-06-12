viernes 12 de junio de 2026
Escribinos
12 de junio de 2026
Recomendados.

Finde en Lomas de Zamora: Laura Azcurra, Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes

En los espacios de Lomas de Zamora habrá grandes visitas con propuestas de teatro, música, humor y espectáculos para los más bajitos.

Tita y Rodhesia, en Temperley.&nbsp;

"Tita y Rodhesia", en Temperley. 

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora recibirán las visitas de Laura Azcurra, Valeria Stilman, Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes y Mike Chouhy, junto con propuestas de teatro, música, humor y espectáculos para los más bajitos.

Lee además
El artista multifacético de Banfield que sueña con tocar con sus músicos favoritos. 
Seguro y decidido.

El artista multifacético de Banfield que encontró en el arte su verdadero estilo de vida
El rock de Qenqo, en vivo. 
No te lo pierdas.

Qenqo, con su sonido de rock crudo, presenta su nuevo disco

En la misma sala, el sábado a las 21 llega el grupo Cuatro Vientos con “Música en la memoria”. El domingo a las 14 se presenta “Animalhadas”, para los más bajitos, y a las 20 sonará El Alboroto Percusión.

image
Una propuesta para los más bajitos en Lomas de Zamora.

Una propuesta para los más bajitos en Lomas de Zamora.

Otras propuestas en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el viernes a las 21 sale a escena la obra “El placer de volver a verla”, con Miguel Ángel Sola y Mercedes Funes. El sábado a las 21 será el turno de Endos con su homenaje a Genesis.

Mike Chouhy llega con su Stand Up “Ruido de Mate” el sábado a las 20 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350. Luego, desde las 23, se arma una nueva edición del “Santo Cumbión” con Ráfaga y Sombras.

El grupo Saratoga, “DeSgenerados musicales” del folklore, cumbia, baladas y rock, sonarán en vivo el sábado a las 21 en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074.

En el Teatro Maipú de Banfield se presenta el viernes a las 21 el cuarteto de cuerdas Ave Fénix con el espectáculo “Cuerdas Paralelas”. El domingo a las 18 sube a escena “Pim Pau”, una propuesta ideal para los más bajitos.

Teatro y música en vivo

Regresa “La Zapada del Refu”, donde todos pueden subirse a a escena tocar con su instrumento, el viernes desde las 22 a El Refugio de Banfield, Maipú 540.

El viernes desde las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, habrá jazz y tango en vivo con los grupos Los Cocineros del Swing y En Yunta.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado a las 21,30 sale a escena “Tita y Rodhesia”, la exitosa improvisación musical protagonizada por Laura Azcurra y Valeria Stilman.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonarán Los Vulnerables de Nora y el sábado será el turno de los clásicos de Flash Back.

En Mardorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, el viernes desde las 21 se arma otra edición de “Milonga Bajo la Parra”, con Reviradas Tango tocando en vivo.

“El sol se muere”, una obra con autoría y dirección de Nicolás Blandi, se presenta los domingos a las 19 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 Ine Crespo y Seba Dorso presenta hermosísimas canciones y arreglos a piano, guitarra, percusión y dos voces entrelazadisimas.

Temas
Seguí leyendo

El artista multifacético de Banfield que encontró en el arte su verdadero estilo de vida

Qenqo, con su sonido de rock crudo, presenta su nuevo disco

Llega a Banfield la Feria del Libro en Salud y Discapacidad

El joven de Lomas que con su bandoneón triunfa en una gira por Europa

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Juana Tinelli denunció a su ex.  video
Fuerte.

Juana Tinelli denunció a su ex por violencia de género

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Andes ganó la primera edición de la Copa Comunidad Femenina
Campeón.

Los Andes ganó la primera edición de la Copa Comunidad Femenina