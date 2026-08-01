sábado 01 de agosto de 2026
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1 de agosto de 2026
Luz, cámara, acción.

HBO Max estrena la película biográfica de Elvis Presley

La película biográfica de Elvis Presley muestra los inicios del artista en la música hasta convertirse en el “Rey del Rock & Roll”.

Elvis personificado.
Elvis personificado.
La película de Elvis Presley.&nbsp;

La película de Elvis Presley. 

“Elvis”, una de las biografías musicales más exitosas de los últimos años, ya está disponible en el catálogo de HBO Max. La película dirigida por Baz Luhrmann permite volver a recorrer la vida de Elvis Presley, desde sus primeros pasos su consagración en el rock.

Estrenada originalmente y con enorme éxito en los cines de todo el mundo en 2022, Austin Butler se destaca en la piel del “Rey del Rock & Roll”.

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La película narra el ascenso de Elvis Presley, desde sus primeros años en Memphis hasta convertirse en una estrella mundial de la música y del rock.

Sin embargo, la historia no está retratada únicamente desde la mirada del cantante, sino también desde la perspectiva de Tom Parker, el personaje de Tom Hanks, el representante que manejó su carrera durante más de dos décadas.

La película de Elvis Presley, en HBO.

La película de Elvis Presley, en HBO.

A través de ese vínculo, la producción muestra cómo Parker impulsó el crecimiento artístico de Elvis Presley, pero también cómo la relación profesional terminó marcada por conflictos, intereses económicos y decisiones que condicionaron buena parte de la vida del músico.

Otro de los ejes principales es la relación entre Elvis Presley y su familia, especialmente con su madre Gladys Presley, además de su vínculo con Priscilla, quien más adelante se convertiría en su esposa.

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