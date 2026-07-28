Netflix revive una película sobre la vida cotidiana de un adolescente

Netflix sumó a su catálogo a la película “El Diario de Greg 2”, la continuación directa de la primera entrega que expande el caos, los enredos y la visión sincera con la que su protagonista observa el mundo que lo rodea a este adolescente.

Elenco de la película de 2011 lo encabezan Zachary Gordon, Devon Bostick, Robert Capron, Rachael Harris, Steve Zahn, Peyton List y Connor Fielding , entre otros, bajo la dirección de David Bowers.

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La historia retoma exactamente dónde quedó la anterior, cuando un adolescente convencido de que crecer es una tarea imposible, enfrentado a padres que no lo entienden, a hermanos que lo superan y a una escuela donde cada día es un desafío distinto.

El humor, más afilado y más físico que en la primera parte, se mezcla en la nueva película con situaciones tan absurdas como reconocibles.

Netflix revive una clásica película.

El giro de la segunda película

La secuela retoma la fórmula que hizo exitoso la exitosa película, pero no se conforma con repetirla. Esta vez, la historia empuja a Greg a escenarios más caóticos, relaciones más tensas y decisiones que exponen su inmadurez, sus contradicciones y su desesperado intento por encajar.

La película muestra cómo crecen sus inseguridades, pero también cómo aprende a enfrentarlas sin perder el sarcasmo que lo caracteriza.

Uno de los ejes más fuertes de esta secuela es la amistad entre Greg y Rowley, que atraviesa un período de tensión marcado por celos, malentendidos y expectativas frustradas.

El entorno familiar también gana protagonismo. Los padres de Greg intentan intervenir en su vida con buenas intenciones pero resultados hilarantes; su hermano mayor continúa siendo una sombra intimidante que parece disfrutar cada una de las desgracias ajenas; y su hermano menor sigue representando ese caos inocente que desestabiliza cualquier intento de normalidad.