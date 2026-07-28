Facundo Sanguinetti, figura de Banfield, en el radar de Vélez: los detalles de la operación

Con el mercado de pases abierto, crecen las posibilidades de que Banfield pierda a uno de sus referentes, ya que Vélez se mostró interesado en Facundo Sanguinetti y en los próximos se podría llegar a cerrar el traspaso del arquero al club de Liniers.

La noticia comenzó a circular en la previa del partido que Banfield sostendrá esta noche contra Sarmiento de Junín, en el estadio Florencio Sola , por la 2º fecha del Torneo Clausura.

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El DT de Vélez , Guillermo Barros Schelotto dio el OK para que la dirigencia avance por el portero oriundo de Lanús, una de las figuras del Taladro no solo en el primer semestre del año sino también el viernes pasado en la derrota ante Huracán, en Parque Patricios.

La salida del colombiano Álvaro Montero a Boca Juniors dejó un puesto a cubrir. En la fecha inaugural fue Tomás Marchiori el titular, mientras que en el banco estuvo el juvenil Agustín Cortez. La idea del técnico es asegurarse un competir para el exGodoy Cruz de Mendoza.

Capitán y referente de Banfield.

Tomás Marchiori, campeón con Vélez en 2024, perdió la titularidad con Guillermo Barros Schelotto y este año apenas disputó dos partidos, ambos por Copa Argentina.

Qué le ofrecería Vélez a Banfield

Según detalló Pasión Fortinera, desde Liniers ofertarían un préstamo de US$230 mil de cargo y una opción de compra de alrededor de US$1.2 millones por la ficha de Facundo Sanguinetti. Además, se supo que hubo contactos con el entorno y la representación del futbolista.

El arquero tiene contrato con el Taladro hasta diciembre de 2026 y todavía no se sentaron las partes a dialogar para una renovación, pero por otra parte es uno de los jugadores a salir en este mercado de pases debido a la delicada situación económica que atraviesa el club con el plantel profesional y distintas áreas de la institución, que todavía no permitió el levantamiento de las inhibiciones para la presentación de los nuevos refuerzos.

Números de Facundo Sanguinetti

Facundo Sanguinetti, capitán del Taladro, disputó todos los 16 partidos del Torneo Apertura, con 19 goles en contra y cuatro vallas invictas; y los dos por Copa Argentina.

Desde su debut el 23 de octubre de 2022, precisamente ante Sarmiento de Junín (0-0) en Peña y Arenales, bajo el mando del entrenador Javier Sanguinetti, lleva 81 partidos debajo de los tres palos, con 99 goles recibidos y 20 con el arco en cero.

La dirigencia encabezada por Matías Mariotto necesita de una transferencia y esta aparece en un momento clave, dadas las urgencias por conseguir dinero. Facundo Sanguinetti concentró para el partido de esta noche. ¿Será su última función en Banfield y le pasa la posta a Gino Santilli? Interrogante que se podrá develar en el corto plazo.