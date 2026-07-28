martes 28 de julio de 2026
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28 de julio de 2026
Fiesta ricotera.

En Llavallol inauguraron el mural más largo del país dedicado al Indio Solari

Está sobre un paredón de Llavallol y comprende más de 80 metros de una secuencia de imágenes que recorre parte de la discografía del Indio y de Los Redondos.

En Llavallol inauguraron el mural más largo del país dedicado al Indio Solari.

En Llavallol inauguraron el mural más largo del país dedicado al Indio Solari.

La obra fue impulsada por un grupo de vecinos fanáticos del artista y realizada por los muralistas Pilin Andrada, Toni Kudrez, Sofía Rolón y Marcelo Fernández.

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El Indio, en el corazón de los vecinos de Llavallol

El mural se encuentra sobre la avenida Antártida Argentina, frente al predio del colegio Euskal Echea, y se estima que es hasta ahora el mural más largo del país dedicado al Indio Solari. La intervención recorre distintas etapas de la trayectoria del músico y reúne imágenes inspiradas en las tapas de sus discos solistas y en la estética de Patricio “Rocambole” Cohen, histórico responsable del universo visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A lo largo de la obra pueden verse reproducciones de artes emblemáticos de la época de Los Redondos, además de ilustraciones y símbolos que remiten a canciones, recitales y momentos clave de la carrera del Indio, convirtiendo la pared en una verdadera galería a cielo abierto.

La inauguración estuvo acompañada por música en vivo de las bandas Rock del País y Matreros, que aportaron el clima festivo a una tarde en la que participaron vecinos de Llavallol y de otras localidades de la región. Muchos de los vecinos llegaron con remeras del Indio Solari y de Los Redondos, banderas y otros elementos de la cultura ricotera.

Muchos de los vecinos llegaron con remeras del Indio Solari y de Los Redondos, banderas y otros elementos de la cultura ricotera.

Muchos de los vecinos llegaron con remeras del Indio Solari y de Los Redondos, banderas y otros elementos de la cultura ricotera.

El encuentro tuvo un fuerte tono emotivo, ya que funcionó como un homenaje colectivo a la obra de Carlos “Indio” Solari, fallecido hace dos meses.

La iniciativa fue articulada por la organización Patria Grande Lomas de Zamora. Con su extensión y nivel de detalle, el mural ya se convirtió en un nuevo punto de referencia cultural para Llavallol.

Fue una verdadera fiesta ricotera.

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