En Llavallol inauguraron el mural más largo del país dedicado al Indio Solari.

La obra fue impulsada por un grupo de vecinos fanáticos del artista y realizada por los muralistas Pilin Andrada, Toni Kudrez, Sofía Rolón y Marcelo Fernández.

El mural se encuentra sobre la avenida Antártida Argentina, frente al predio del colegio Euskal Echea, y se estima que es hasta ahora el mural más largo del país dedicado al Indio Solari. La intervención recorre distintas etapas de la trayectoria del músico y reúne imágenes inspiradas en las tapas de sus discos solistas y en la estética de Patricio “Rocambole” Cohen, histórico responsable del universo visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La inauguración estuvo acompañada por música en vivo de las bandas Rock del País y Matreros.

A lo largo de la obra pueden verse reproducciones de artes emblemáticos de la época de Los Redondos, además de ilustraciones y símbolos que remiten a canciones, recitales y momentos clave de la carrera del Indio, convirtiendo la pared en una verdadera galería a cielo abierto.

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La inauguración estuvo acompañada por música en vivo de las bandas Rock del País y Matreros, que aportaron el clima festivo a una tarde en la que participaron vecinos de Llavallol y de otras localidades de la región. Muchos de los vecinos llegaron con remeras del Indio Solari y de Los Redondos, banderas y otros elementos de la cultura ricotera.

Muchos de los vecinos llegaron con remeras del Indio Solari y de Los Redondos, banderas y otros elementos de la cultura ricotera. Cami Bernardo.

El encuentro tuvo un fuerte tono emotivo, ya que funcionó como un homenaje colectivo a la obra de Carlos “Indio” Solari, fallecido hace dos meses.

La iniciativa fue articulada por la organización Patria Grande Lomas de Zamora. Con su extensión y nivel de detalle, el mural ya se convirtió en un nuevo punto de referencia cultural para Llavallol.