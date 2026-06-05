La despedida de Skay Beilinson al Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo"

Skay Beilinson y El Indio Solari, hace años.

El Indio Solari falleció este viernes a los 77 años, dejando un vacío en el rock argentino, y Skay Beilinson lo despidió en su cuenta de Instagram. Ambos capitanearon durante años a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre.Hoy es un día muy triste”, escribió Skay Beilinson junto a una foto del Indio Solari.

Como era de prever, el posteo de Skay Beilinson dedicado al Indio Solari se plago de comentarios y muestras de cariño de los fans de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Skay Beilinson (@skaybeilinsonoficial) El legado del Indio Solari en el mundo del rock nacional El Indio Solari fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino que alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un fenómeno cultural que se convirtió en un símbolo de independencia artística y convocatoria popular en la década de los '70.

Con una de las discografías más influyentes en su género, la agrupación se hizo de álbumes emblemáticos como "Gulp!", "Oktubre", "Lobo suelto, cordero atado" y "Luzbelito". El Indio compartió nuevos temas. El Indio Solari fue despedido por Skay Beilinson. Tras la disolución de la banda en 2001, el músico se desempeñó como solista y mantuvo una convocatoria multitudinaria en cada presentación junto a "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado". El primer compilado solista llegó con "El Tesoro de los Inocentes" en 2004.

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