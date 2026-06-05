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5 de junio de 2026
El video.

La impactante forma en la que Mario Pergolini se enteró de la muerte del Indio Solari

El Indio Solari falleció este viernes a los 77 años y Mario Pergolini se enteró de la triste noticia en vivo mientras dialogaba con Gonzalo Bonadeo.

Mario Pergolini y El Indio Solari.&nbsp;

Mario Pergolini y El Indio Solari. 

"Varios medios están confirmando, el Canciller también lo acaba de confirmar... lo están diciendo en este momento, que falleció el Indio Solari", interrumpió sorpresivamente Mario Pergolini mientras dialogaba con Gonzalo Bonadeo a través de una videollamada.

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La noticia de la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lo dejó visiblemente descolocado y atónito, y de esa forma lo contó al aire.

"Tremendo. Primero estoy impactado... Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos, todo el día de hoy es Redondos, desde el inicio. Estoy asombradísimo", expresó Mario Pergolini con la voz entrecortada, haciendo hincapié en la impensada casualidad que marcó su emisión de este viernes.

"Qué loco, no lo tenía tan... Me impacta la noticia porque es inesperada. De hecho, empezamos el programa hoy como viernes con Los Redondos, todo el día. Increíble, hasta mostré una foto tuya con él", le comentó a sus compañeros de estudio.

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Mario Pergolini y El Indio Solari, en otros tiempos.

Mario Pergolini y El Indio Solari, en otros tiempos.

La foto que compartió Mario Pergolini junto al Indio Solari

Luego la producción exhibió en la pantalla del programa la imagen en cuestión, que se trató de una fotografía del propio Mario Pergolini abrazado al Indio Solari, la cual, paradójicamente, había sido mostrada horas antes del fatal desenlace.

"Disculpame Gonzalo que te estoy desvirtuando el sentido lógico que tenía esta nota... Justo mostré esta foto hoy", concluyó el conductor, quien se mostró profundamente conmovido.

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