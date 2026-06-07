lunes 08 de junio de 2026
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7 de junio de 2026
Último adiós.

Más de un millón de fanáticos en el velatorio del Indio Solari en Avellaneda: Lomas dijo presente

Hasta 70 cuadras de cola en Avellaneda para despedir al Indio Solari y por altoparlantes ya anunciaron que el velatorio seguirá “hasta que entren todos”.

En medio de la marea de gente y banderas, se ve un trapo gigante de Llavallol

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Los fanáticos del Indio Solari en Avellaneda.

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Una marea de gente y la bandera de Llavallol.

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El público llegaba identificado con banderas de diferentes lugares de Capital y Gran Buenos Aires, pero también de puntos del Interior, como Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Catamarca, entre las más visibles.

Por su parte, la familia de Solari agradeció a los fanáticos por el acompañamiento en la despedida y pidió continuar el velatorio “en paz”. Recordaron que habrá “lugar” para que todos puedan dar su adiós.

Cómo se vive el homenaje en Avellaneda

“La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno”, indicaron sus allegados en un nuevo comunicado difundido en la cuenta oficial del músico.

Entre los asistentes convivían escenas de llanto de algunos con otros cantando estribillos de las canciones más famosas, en un ambiente que mostró en algunos casos a tras generaciones juntas, abuelos, padres e hijos, caminando juntos para llegar a dar el último saludo.

En el lugar se instalaron tres postas sanitarias para cubrir cualquier tipo de emergencia, desmayo o inconveniente de los asistentes, con cerca de 20 ambulancias, 60 promotores de salud y los cuatro hospitales del distrito preparados ante cualquier contingencia.

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