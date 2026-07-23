Avellaneda reconoció a bomberos por su trabajo en la despedida del Indio Solari

Los bomberos y bomberas que participaron de la despedida al Indio Solari en Avellaneda.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó un acto para distinguir a los bomberos y bomberas que participaron del operativo de asistencia y prevención desplegado durante la despedida de Carlos "Indio" Solari. La ceremonia incluyó la entrega de diplomas al personal que intervino en el dispositivo.

Durante la actividad, las autoridades entregaron diplomas al personal que formó parte del dispositivo de asistencia y prevención desplegado para el evento.

El compromiso de los bomberos Sierra destacó el compromiso y la vocación de servicio del cuerpo de bomberos, al tiempo que definió la despedida del artista como "una jornada histórica". Además, valoró el trabajo coordinado que permitió acompañar el desarrollo de la convocatoria.

La jefa comunal también expresó su agradecimiento a quienes participaron del operativo y sostuvo que la tarea realizada por los bomberos y bomberas "quedará para siempre en el corazón de los avellanedenses".

Magdalena Sierra junto a los bomberos.

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