jueves 23 de julio de 2026
Escribinos
23 de julio de 2026
Diplomas.

Avellaneda reconoció a bomberos por su trabajo en la despedida del Indio Solari

La intendenta Magdalena Sierra homenajeó en Avellaneda a bomberos y bomberas que participaron del operativo y trabajaron de forma conjunta en una jornada histórica.

Los bomberos y bomberas que participaron de la despedida al Indio Solari en Avellaneda.

Los bomberos y bomberas que participaron de la despedida al Indio Solari en Avellaneda.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó un acto para distinguir a los bomberos y bomberas que participaron del operativo de asistencia y prevención desplegado durante la despedida de Carlos "Indio" Solari. La ceremonia incluyó la entrega de diplomas al personal que intervino en el dispositivo.

Durante la actividad, las autoridades entregaron diplomas al personal que formó parte del dispositivo de asistencia y prevención desplegado para el evento.

Lee además
El acusado tenía armas, según informó la Policía.
Investigación policial.

Detuvieron en Avellaneda a un hombre acusado de vigilar y amenazar a una familia
Facilidades de pago para comercios e industrias en Avellaneda.
Beneficios fiscales.

Avellaneda lanzó un plan para regularizar deudas de comercios, servicios e industrias

El compromiso de los bomberos

Sierra destacó el compromiso y la vocación de servicio del cuerpo de bomberos, al tiempo que definió la despedida del artista como "una jornada histórica". Además, valoró el trabajo coordinado que permitió acompañar el desarrollo de la convocatoria.

La jefa comunal también expresó su agradecimiento a quienes participaron del operativo y sostuvo que la tarea realizada por los bomberos y bomberas "quedará para siempre en el corazón de los avellanedenses".

Magdalena Sierra junto a los bomberos.&nbsp;

Magdalena Sierra junto a los bomberos.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron en Avellaneda a un hombre acusado de vigilar y amenazar a una familia

Avellaneda lanzó un plan para regularizar deudas de comercios, servicios e industrias

La Línea 222 continuará uniendo Ezeiza con Máximo Paz

Quilmes lanzó habilitaciones comerciales e industriales gratuitas para impulsar nuevos emprendimientos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Línea 222 une la estación de Ezeiza con Máximo Paz. 
Transporte.

La Línea 222 continuará uniendo Ezeiza con Máximo Paz

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lanús celebra el regreso a las canchas de Raúl Loaiza.
Falta menos.

Loaiza sumó minutos en Lanús y su regreso parece estar más cerca